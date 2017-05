Itt a 2018-as költségvetés, 2,4% lesz a hiány

(Cikkünk folyamatosan frissül.)

A 2018-as költségvetés a munkából élők költségvetése, ami a gazdasági növekedésre és a csökkenő közterhekre épül – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 2018-as költségvetési javaslatot bemutató bemutató sajtótájékoztatón kedden.

Varga azt mondta, a költségvetés a családok támogatására épít, arra, hogy az állam legtöbb intézkedése a családok támogatásán keresztül valósuljon meg. A büdzsé céljai a teljes foglalkoztatottság, a gazdasági növekedés fenntartása és a biztonság erősítése.

Mégsem engedik el a költségvetést

A kormány 4,3 százalékos gazdasági növekedésre számít 2018-ra, idén pedig 4,1 százalékra. A terv szerint a 2018-as költségvetés hiánya 2,4 százalék lesz. Ez azt is jelenti, hogy végül nem azt a törvényjavaslatot terjesztik a parlament elé, ami három százalékos hiánnyal számol (erről az Index birtokába került előterjesztésről itt és itt írtunk részletesebben).

Varga elmondta, a 2018-as költségvetés a tavalyi büdzséhez hasonlóan három részre lesz osztva:

az első rész az állam működési kiadásait és bevételeit tartalmazza,

a másik kettő a fejlesztésekre biztosított uniós és hazai fejlesztési pénzeket tartalmazza.

Az első részben az állam bevételei és kiadásai lefedik egymást, hiány csak a beruházások miatt keletkezik.

Csökken a kisvállalkozói adó és a haláfa

Varga több adócsökkentést is bejelentett. A halhús áfája 27-ről 18 százalékra csökken, az internet és az éttermi szolgáltatások áfája pedig 18-ról 5 százalékra. A kisvállalkozói adó 14-ről 13 százalékra csökken a terv szerint. Az ábrán az látszik, hogy az adócsökkentések ellenére áfából és kisvállalkozói adóból is több bevételt várnak 2018-ban 2017-hez képest, de szja-ból is növekvő bevételekre számítanak. Társasági adóból viszont csaknem 400 milliárd forinttal kevesebb bevétel van betervezve.

2018 januárjában havi 35 ezer forintra nő a kétgyermekes családok havi adókedvezménye, ennek nyomán fejenként évi 240 ezer forint marad egy átlagos kétgyermekes családnál. A munkáltatói járulék 22 százalékról 20 százalékra csökken, a társasági adókulcs marad 9, az szja pedig 15 százalékos. A minimálbér 8, a garantált bérminimum 12 százalékkal nő.

Varga arról is beszélt, hogy 2018-ban folytatódnak az életpályamodellek alapján beígért béremelések. Ennek keretében jövőre

átlagosan 5 százalékkal nő a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjai 15 százalékos illetményemelés kapnak, elérve ezáltal az átlagosan 50 százalékos növekedést.

Lesz egy 5 százalékos bírói és ügyészi illetményalap-emelés,

és egy szintén 5 százalékos felsőoktatási oktatói, kutatói és tanári bérrendezés.

Varga azt is elmondta, hogy a nyugdíjakat az infláció mértékének megfelelően akarják emelni, ugyanakkor 2018-ban nyugdíjprémiumra is lehet számítani (erről itt írtunk részletesebben).

Minden terület többet kap kicsivel

Varga Mihály azt mondta, hogy bár minden terület több pénzt kap, nem lesz választási költségvetés, a parlamenti és a következő évben tartandó önkormányzati választások nem befolyásolják a tervezést

A nemzetgazdasági miniszter elmondta,

egészségügyre 102 milliárd forinttal,

oktatásra 87 milliárddal,

nyugdíjakra 287 milliárddal,

rendvédelemre 83 milliárd forinttal,

gazdaságfejlesztésre pedig 205 milliárd forinttal

jut több a 2018-as költségvetési tervezet alapján, és a családi otthontermtési kedvezményre pedig 226 milliárd forint van elkülönítve a büdzsében, amiből 15 ezer lakás megépülésére számítanak. Az ábrán mindez látszik is, de a tervezetből az is kiderül, hogy környezetvédelemre kevesebb jutna 2018-ban 2017-hez képest.

2017-hez képest 19 százalékkal több forrás, összesen 514 milliárd forint jut 2018-ban a közbiztonságra, ami több mint 80 milliárd forintos bővülést jelent. Jövőre is folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, 211 újra emelkedik a katonák és a rendvédelmi dolgozók fizetése.

A költségvetési tervezet parlamenti tárgyalása május 18-án kezdődik meg. Május 18-ig lehet módosítókat benyújtani, a vita 23. és 25. között lesz. Június 12-én dönthetnek a módosítókról és 15-én fogadhatják el véglegesen a költségvetést.