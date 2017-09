Magyar Idők: Már a karácsonyt féltik szakszervezetek

Alááshatja a karácsony előtt várható jelentős forgalmat az áruházakban tapasztalt létszámhiány - írja szakszervezeti forrásokra hivatkozva a kormányzati kommunikációval eléggé együtt mozgó Magyar Idők. A lap szerint a múlt heti Tesco-sztrájk óta a szakszervezeteknek több áruházból, például az Auchanból, Sparból, Obiból ,Praktikerből és Coopból is jelezték dolgozók, hogy ott is drámai a munkaerőhiány, a mostani dolgozók le vannak terhelve és már nem bírják sokáig, így ágazati megoldásra lenne szükség.

A Magyar Idők tálalása szerint az áruházakban tapasztalt munkaerőhiány amiatt alakult ki, mert a kereskedelmi szektorban még az elmúlt időben tapasztalt 20 százalékos átlagbér növekedéssel együtt is 20-30 ezer forinttal alacsonyabbak a bérek, mint a nemzetgazdasági átlag. A lap szerint az alacsony kereskedelmi fizetések miatt a dolgozók inkább összeszerelő és csomagoló üzemekbe mennek dolgozni, ahol könnyebb munkával többet kereshetnek, mint az áruházakban.

A Tescóban sztrájkoló szakszervezetek egyik követelése az, hogy 15 százalékkal növeljék az alkalmazottak számát, a sztrájk után pedig a Tesco beleegyezett, hogy megvizsgálja, szükség van-e a létszámbővítésre. Most viszont úgy tűnik, hogy a kereskedelmi ágazat létszámhiánya ágazati vita lesz, a Magyar Idők szerint a Munkástanácsok szakszervezet már kezdeményezte, hogy az ügyben tárgyaljon a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság.

Mindez remekül passzol a kormányzat szándékaihoz,

amely már régóta szeretné úgy újraszabályozni a kereskedelmi ágazatot, hogy valamilyen indokkal növelje a kereskedelmi cégek, lehetőleg különösen a multi hálózatok költségeit. Tavasszal több kormányzati tervezet is kiszivárgott, amelyekben a parkolóhelyek megadóztatása és hasonló tervek mellett fölmerült például az is, hogy a kormány előírná a kötelező létszámnövelést a kereskedelmi ágazatban. Ha pedig ezt nem tudnák teljesíteni a cégek, akkor a be nem töltött helyek után gyakorlatilag adót kellene fizetniük.

A tervezetekből végül nem lett törvény, de a kormányzati forrásokkal elég jól ellátott Magyar Idők korábban azt írta, hogy ősszel megint napirendre kerülhet a téma, amihez kapóra jön a szakszervezetek panasza.