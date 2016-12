Vita Németországban: meg kellene szabadulni a bűnöző menekültektől?

Egy hajléktalan felgyújtása miatt ismét súlyos dilemma elé került a német közvélemény. Mint megírtuk, karácsony este hét szíriai menekült fiatal felgyújtott egy padon alvó hajléktalant az egyik berlini metrómegállóban. A 37 éves hajléktalan életét csak az mentette meg, hogy az utasok és egy szerelvény vezetője időben eloltották a tüzet, a férfi így megúszta sérülés nélkül.

Az embertelen tettet a csoport egy plafonra szerelt térfigyelő kamera alatt hajtotta végre. A kamerafelvételeken az is látszik, hogy amikor beszállnak a metróba, még röhögnek is, láthatóan szórakoztatónak találják saját tettüket, miközben éppen ég a hajléktalan férfi ruhája.

A tettesek ellen remélhetőleg büntetőeljárás indul, és utána el kell ítélni őket bíróság előtt. Jó lenne utána megszabadulni tőlük.

– ez nem egy migránsellenes propagandaoldalról származó vélemény, hanem a korábbi berlini menekültügyi megbízott nyilatkozta a komoly és megbízható lapnak számító Berliner Zeitungnak. Barbara John ezt azzal indokolta, hogy "ha ezek a a fiatalok ezzel kezdik bűnözői karrierjüket, az vajon hol fog végződni?"

A hajléktalant felgyújtó csoport 15-21 évesekből áll. Csak ketten nagykorúak, a többiek 15-17 évesek. Mindannyian menekültként érkeztek Németországba, de státuszuk különböző: a csoportból ketten 2014 óta élnek Németországban, öten később érkeztek. Előbbi kettőnek már van tartózkodási engedélye, a másik ötnek még folyamatban van a menedékjogi eljárása.

A hajléktalan ugyan nem sérült meg, a fiatalokra mégis nagyon súlyos büntetés várhat csoportosan elkövetett emberölés kísérlete miatt. Egy jogi szakértő a Bildnek azt mondta: a csoport 21 éves vezetője akár életfogytiglani börtönt is kaphat, a 15-18 éves elkövetők pedig akár 10 évet is.

Mivel menekültekről van szó, ilyen súlyos bűncselekmények esetén a bíróság a a vádlottak kitoloncolást is el szokta rendelni. A gyakorlat az, hogy akit elítélnek, Németországban kezdi meg büntetését, majd visszaszállítják hazájába.

Ez a mostani helyzetet nézve azonban nem megy éppen gördülékenyen. A fiatalokat most nem lehetne visszaküldeni hazájukba, Szíria ugyanis háborús övezetnek számít. Ilyenkor a kitoloncolást arra az időre felfüggesztik, amíg az illető hazájában stabilizálódik a helyzet.

Ez a kérdés azért is nagyon éles most, mert a berlini karácsonyi vásárba kamionnal belegázoló és 12 embert meggyilkoló iszlamista terrorista is egy olyan ember volt, akinek elutasították a menekültkérelmét és már a kitoloncolását is elrendelték, de ezt adminisztratív okokból időlegesen fel kellett függeszteni, mivel Tunézia hivatalosan nem jelzett vissza a német félnek. Németországban most készítik elő egyebek mellett a kitoloncolás szabályainak szigorítását.

"Ki kell tudni mondani, hogy a menekültekkel bűnözők és pszichopaták is érkeztek hozzánk" -mondta az előbb már idézett berlini idegenrendészeti megbízott. Barbara John azonban külön kiemelte, hogy

ezek az emberek ezt nem azért csinálták, mert menekültek, hanem mert olyanok, amilyenek – fiatalok és durvák.

Aki szerint ilyen embertelen tettet csak menekültek követnek, annak javasoljuk, hogy nézzen körül egy kicsit az Index archívumában. Magyarországon magyar emberek gyújtottak már fel hajléktalant Ózdon, Debrecenben, Budán, Szombathelyen és Székesfehárváron. Amikor az ózdi elkövetőktől a rendőrök azt kérdezték, miért csinálták ezt, a válaszuk ennyi volt: csak.