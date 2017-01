Rendőrkéselésért ítéltek el egy 16 éves dzsihadista lányt Németországban

Németországban hat évet kapott csütörtökön egy 16 éves lány, aki az Iszlám Állam (IS) nevében megkéselt egy rendőrt – írja az MTI.

A Safia G. néven azonosított német-marokkói kettős állampolgárt gyilkossági kísérlet, súlyos testi sértés és külföldi terrorszervezet támogatása miatt ítélte el az alsó-szászországi tartományi felsőbíróság. Elítéltek egy 20 éves német-szíriai kettős állampolgárságú férfit is, ő két és fél évet kapott, amiért tudomást szerzett a lány tervéről, és arról is tudott, hogy az IS követője, de nem értesítette a rendőrséget.

Safia G. védője a nem jogerős ítélet kihirdetése után közölte, hogy fellebbez a döntés ellen. Az ügyvéd a zárt ajtók mögött tartott tárgyalás után azt nyilatkozta, hogy a lány megbánta tettét, és az életveszélyesen megsebesített rendőrnek levelet is írt, amelyben bocsánatot kért. Mint mondta, nincs a világon olyan terrorista, aki bűnbánatot tart és bocsánatot kér áldozatától.

Jó tanulóból bűnbánó merénylő

A szövetségi legfőbb ügyészség szerint a Hannoverben felnőtt Safia G. jó tanuló volt, az iskolájában szerették, gimnáziumi osztályában még diákképviselőnek is megválasztották. Legkésőbb 2015 novemberében azonosulhatott az IS nézetrendszerével, cseten kapcsolatba lépett a terrorszervezet egyik szíriai tagjával, majd elhatározta, hogy csatlakozik a dzsihadistákhoz. 2016 januárban el is utazott Isztambulba, hogy onnan közvetítők segítségével Szíriába jusson, de az anyja utánament a török városba, és hazavitte.

Az IS emberei viszont még Isztambulban rábeszélhették arra, hogy Németországban hajtson végre egy öngyilkos merényletet. A lány ezzel a céllal ment 2016. február 26-án a hannoveri főpályaudvarra, két konyhakéssel felfegyverkezve. A szövetségi rendőrség egy munkatársa viszont a pályaudvaron egy rutinellenőrzésen megállította, és elkérte az iratait. A lány kést rántott, és nyakon szúrta a rendőrt, akin életmentő műtétet kellett végezni.