Nem aludt el a tavalyi spanyol buszbaleset sofőrje

Vallomása szerint nem aludt el a volánnál annak a spanyol busznak a sofőrje, melynek tavaly márciusi spanyolországi balesetében 13 külföldi diáklány vesztette életét és 34-en, köztük egy magyar egyetemista is megsérültek - írja az MTI.

Fotó: Jaume Sellart A balesetet szenvedett busz Fregináls környékén 2016 márciusában

A baleset 2016. március 20-án hajnalban történt, mikor egy öt buszból álló konvoj Valenciából Barcelonába tartott tele Erasmusos hallgatókkal. A busz reggel 6 óra körül az autópálya jobb, majd bal oldalára sodródott, áttörte a szalagkorlátot és a szemközti sávban előbb az oldalára borult, majd frontálisan ütközött egy autóval.

Az első hírek - főleg a baleset körülményei miatt - még azt feltételezték, hogy a sofőr elaludt. A nyomozás után azonban a bíróság tavaly novemberben lezárta az ügyet azzal, hogy a sofőr nem felelős a tragédiáért. A feltárt bizonyítékok alapján ugyanis minden szabályt és előírást betartott, nem hajtott gyorsan, stabilan vezetett, negatív volt az alkohol- és drogtesztje, kellően pihent volt és mobiltelefont sem használt vezetéskor.

Most azért rendelték el az ügy folytatását, mert az ügyészség kifogásolta, hogy az eljárás során nem hallgatták meg a sofőrt. A 62 éves sofőr vallomásában elmondta: egyáltalán nem volt álmos és nem aludt el a volánnál. Nem emlékszik jól a baleset körülményeire, de arra igen, hogy egy adott pillanatban elvesztette az irányítást a busz hátsó része felett. Azt is hozzátette, hogy emlékei szerint a baleset előtt esett az eső. A férfi a vallomást követően szabadon távozhatott a bíróságról.

A nyomozás során kizárták a műszaki hibát is, így a baleset okát továbbra sem sikerült kideríteni. Egyes források szerint az áldozatok halála elkerülhető lett volna, ha be vannak kötve. Spanyolországban 2007 óta kötelező bekötni a biztonsági övet az autópályán haladó buszok utasainak, amire a buszvezetőnek figyelmeztetnie is kell őket. Ha valaki ennek ellenére mégsem teszi meg, őt viszont nem kérheti számon.