Trump megint bírálta a titkosszolgálatokat

Donald Trump szerdán megint bírálta az amerikai hírszerzést a Twitteren, miután újabb olyan cikkek jelentek meg, amik szerint kampánycsapatából többen kapcsolatban álltak Oroszországgal. Trump lényegében azt sugallta, hogy az NSA-t és az FBI-t, hogy törvényt sértve juttathat ki információkat, írja a BBC. Egy másik tweetben pedig azt írta, hogy a hírszerzés úgy osztogatja a titkosított információkat, mint a cukorkát.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia