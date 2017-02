Bush kikelt a médiát támadó Trump ellen

Kemény interjút adott hétfő reggel a korábbi elnök George W. Bush az NBC Today című műsorában, ahol nem kímélte a republikánus elnököt, Donald Trumpot, akinek minden orosz kapcsolatát kivizsgáltatná. Mint fogalmazott, válaszokra van szükség az ügyben, bár azt is bevallotta, nem tudja pontosan, milyen út lenne a helyes, hogy ezeket megkapják.

Bush, aki 2001-09 között két cikluson át volt amerikai elnök, azt is elárulta, hogy bár egyeztetett a szenátus hírszerzési bizottságát vezető Richard Burr-rel, hogy nevezzen ki valakit a Trump-csapat és az orosz tisztségviselők közötti kapcsolatok kivizsgálásának vezetésére.

Az interjúban élesen bírálta Trump médiaellenes hadjáratát is, kiemelve, hogy a független média elengedhetetlen a demokráciában, és pont azért kell, hogy a hozzá hasonló vezetőket legyen, aki felelősségre vonja. „Rengeteg időt töltöttem azzal,hogy megpróbáljam elmagyarázni a Vlagyimir Putyinhoz hasonló embereknek, hogy mennyire fontos a független sajtó. De úgy elég nehéz ezt papolni valakinek, ha nálunk sincs ilyen” – mondta.

Trump a hétvégén jelentette be, hogy kihagyja a fehérházi tudósítók vacsoráját. Előtte, péntek a CNN, a The New York Times, a Los Angeles Times és a Politico munkatársait sem engedték be a Fehér Ház sajtótájékoztatójára.

via The Hill