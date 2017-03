A skótok többsége nem szeretne a függetlenségről szavazni

Miután Nicola Sturgeon skót miniszterelnök kijelentette, lesz újabb népszavazás Skócia függetlenségéről, a The Sunday Times és az LBC brit rádióadó felmérést készíttetett a referendumról. 1008 skót válaszolt: mindössze 44 százalékuk mondta, hogy a függetlenséget támogatja, míg 56 százalék az Egyesült Királyság részeként szeretné továbbra is látni Skóciát. Az eredmények szerint most valamivel kevesebben támogatják a függetlenséget, mint 2014-ben.

A felmérés válaszadóinak nagyobb része Theresa May brit miniszterelnökkel ért egyet, aki azt mondta: ameddig le nem zárulnak a tárgyalások Nagy-Britannia kilépéséről az Európai Unióból, „nem időszerű” egy újabb függetlenségi referendum. A megkérdezetteknek csak 32 százaléka véli úgy, hogy igenis szavazni kellene a függetlenségről már egy-két éven belül, a tárgyalások vége előtt. 18 százalék mondta azt, hogy a tárgyalások lezárulta után támogatna egy szavazást, míg a megkérdezettek valamivel több mint fele egyáltalán nem szeretne szavazást a függetlenségről a következő években. A válaszadók 44 százaléka mindenesetre számít arra, hogy 5-10 éven belül sor kerül egy ilyen referendumra.

A Herald Scotland által megkérdezett szakértő, John Curtice, a Strathclyde-i Egyetem politológusa azt mondta: bár Sturgeon a brexit ellenére sem tudott sikereket elérni az ellenzék meggyőzésében, azért a szavazást támogatók nincsenek olyan kevesen, hogy ne lehetne építeni rájuk, az pedig, hogy több ideje lesz a vitára, éppenséggel kedvezhet is a skót kormányfőnek.