Idős nőt erőszakolt egy magyar férfi Angliában

Egy 66 éves nő megerőszakolásával és egy 70 éves nő szexuális zaklatásával vádolnak egy S. Zsolt nevű magyar férfit Nagy-Britanniában, az ügy tárgyalása jelenleg is tart - írja a Blikk. A lap szerint a férfi először tavaly május 10-én tört be egy 70 éves asszony lakásába egy észak-angliai településen, akit álmában próbált megerőszakolni. A nő viszont felébredt, és miután rájött, hogy nem hallucinál, megpróbált ellenállni, ami végül elijesztette a támadót. Egy másik nyugdíjast viszont októberben már meg is erőszakolt a férfi a vádak szerint.

Ezen a két eseten kívül még négy másik idős nő is jelentette, hogy a férfi járt a lakásukban, egy ötödik nyugdíjas pedig arról számolt be, hogy háromszor is látott valakit a kertje végében állni. Jeremy Grout-Smith ügyész szerint S. Zsolt figyelte a lakásokat, ahová aztán betört, és mindig kereste az alkalmat, hogy magányosak legyenek az áldozatai.

A magyar férfi a tárgyaláson elismerte, hogy betört a lakásokba, hogy lopjon, de abszurdnak nevezte a vádat, hogy megerőszakolta volna a 66 éves asszonyt. A tárgyalás során viszont kiderült, hogy Zsoltot öt évvel korábban már Kanadában is letartóztatták hasonló vádak miatt.