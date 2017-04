Magyar sofőr gázolt halálra két gyereket Angliában

A 38 éves H. Gábor szilveszter napján halálra gázolt egy 11 és egy 12 éves lányt Oldham városban, Angliában, írja a Daily Mail. Az eset után elhajtott a helyszínről. A 12 éves lány a helyszínen életét vesztette, egy évvel fiatalabb unokatestvére két nappal később, január 2-án halt bele sérüléseibe.

A gázoló a bíróság előtt beismerte tettét. Tettestársa, a 18 éves O. Dávid is bírósága elé állt, ő segített eltűntetni a nyomokat a kocsiról és a nyomozás elején félrevezette a rendőröket. A bíróságon ő is beismerő vallomást tett. Az ügy két másik vádlottja, az 59 éves K. János és a 10 évvel fiatalabb P. Zoltán ártatlannak vallotta magát, de a vád szerint ők is részt vettek az ügy eltussolásában. Az ő esetükben folytatódik a büntetőeljárás, ha ennek vége, akkor hirdetnek ítéletet mind a négy férfi ügyében.