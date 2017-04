A lengyelek továbbra is az orosz légiirányítókat okolják a szmolenszki tragédiáért

Egy hétfőn megtartott sajtótájékoztatón, a 2010-es szmolenszki légikatasztrófa szándékos okozásával gyanúsítottak meg Lengyelországban két orosz légiirányítót, a tragédia idején rögzített hangfelvételek új elemzése alapján - írja az MTI.

Egy harmadik gyanúsított

Az ügyészség ezzel változtatott az előző kormány idején, 2015 márciusában megfogalmazott gyanún. Akkor azt állapították meg, hogy az egyik orosz légiirányító "közvetlen légikatasztrófa-veszélyt okozott", társa pedig "nem szándékosan hozzájárult" a katasztrófához. Most egy harmadik embert is meggyanúsítottak, aki szintén az irányítótoronyban tartózkodott. Az orosz tisztet bűnrészességgel gyanúsítják.

Marek Kuczynski, a szmolenszki légikatasztrófa vizsgálatát felügyelő lengyel ügyész elmondta: Varsó bűnügyi jogsegélyt kért Moszkvától, hogy az érintettekkel mint gyanúsítottakkal ismertessék a vádat, és kihallgassák őket. A lengyel ügyészség a 2015-ben hasonló kéréssel fordult Oroszországhoz, aminek az oroszok máig nem tettek eleget.

Kuczynski elmondta: továbbra is él az esetleges robbantásos merényletet vizsgáló nyomozási szál, ennek keretében újabb laboratóriumi vizsgálatokat készíttetnek, aminek az eredményét nemsokára közzé teszik.

Az oroszok elutasítanak minden vádat

A lengyelek vádjaira Dmitrij Peszkov, Putyin orosz elnök szóvivője regált. Szerinte ők alaposan vizsgálták a tragédia körülményeit és visszautasítják a vádakat. Oroszország továbbra is kitart amellett, hogy a lengyel kormánygép pilótái felelősek a balesetért, akik pszichológiai nyomás alatt vállalták a leszállást a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére.

Marija Zaharovának, az orosz külügyminisztérium szóvivője is megszólalt az ügyben. Szerinte Varsó a kezdetektől fogva igyekezett, akár részlegesen is, az orosz hatóságokra hárítani a felelősséget a szerencsétlenségért. Zaharova szerint a helyzet átláthatósága ellenére a lengyel hatóságok továbbra is megpróbálják a tragédiát belpolitikai célokra, politikai leszámolás céljára felhasználni. Hozzátette, hogy szerinte

ez beláthatatlan károkat okoz az orosz-lengyel kapcsolatoknak.

A 2010. április 10-én a nyugat-oroszországi Szmolenszknél bekövetkezett, a lengyel kormánygép fedélzetén utazó 96, többségében magas rangú személyiség - köztük Lech Kaczynski lengyel elnök - halálával járó katasztrófa bűnügyi vizsgálatát a lengyel államügyészség folytatja le, amelyet tavaly összevontak a katonai ügyészséggel. Folyamatban van még az orosz szövetségi Nyomozó Bizottság eljárása is.