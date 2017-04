Járókelőket gázolt el egy teherautó Stockholmban

Eddig ismert részletek:

Cikkünk folyamatosan frissül.

Járókelőket gázolt el egy teherautó Stockholm egyik utcáján, a Drottninggatanon, majd egy bevásárlóközpont bejáratába rohant.

Az AFP hírügynökség és a BBC is csak sérültekről írt, de a Svenska Dagbladet helyszínen tartózkodó riporterének többen mondták, hogy vannak halottak. Meg nem erősített információk szerint három halálos áldozat van, a rendőrség két halálos áldozatról beszél.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb