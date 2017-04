Megbírságolták a folyószennyező vállalatot

Százezer lejes, azaz közel hétmillió forintos bírságot rótt ki a román környezetvédelmi felügyelőség a Cupru Min bányavállalatra - írja az MTI. Dorin Zdranc, a felügyelőség vezetője elmondta, a vállalat a környezetvédelmi engedélyben számára megszabott feltételek megszegése miatt kapta a bírságot.

Ahogy azt pénteken mi is megírtuk, a Cupru Min szászavinci tározójából április 3-án mintegy hatezer köbméter szürke iszap került a Sesei patakba és az Aranyos folyóba. A bányavállalat illetékese elmondta, egy 1988-ban lezárt vezetéken keresztül folyt ki szürke iszap a patakba. Azt is hozzátette, a vezeték völgy felőli végét lezárták és két további gátat is építettek a patakmederben, de a vezeték továbbra is nyomás alatt van.

Olimpia Negru erdő- és vízügyi minisztériumi államtitkár múlt csütörtökön az esettel kapcsolatban azt mondta, nem történt vegyi szennyezés, és fel sem merül, hogy a történteknek határon átnyúló hatásai lennének. Szerinte mindössze annyi történt, hogy az Aranyos folyó vize egy időre zavarossá vált, de a vízügyi szakemberek ezt is orvosolták azzal, hogy a víztározókból kiengedett nagy mennyiségű tiszta vízzel felhígították a szennyezést.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek hétfőn ezzel szemben azt mondta: nem biztos, hogy eléri Magyarországot az Aranyos folyóba ömlött szürkeiszap. A román hatóságokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot, de még nincsenek pontos információik arról, hol tart és mennyire hígult fel a vízben a szennyezés. A szennyezés kiindulópontjától, azaz az Aranyos folyótól több mint 500 kilométert kellene megtennie az iszapnak a Maroson keresztül a Tiszáig.

A külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, Magyar Levente kedd délutánra bekérette a budapesti román nagykövetség első diplomatáját az Aranyos folyó szennyezése miatt.