Exit poll: Macron és Le Pen jut a második fordulóba

Cikkünk folyamatosan frissül.

A centrista, független Emmanuel Macron és a szélsőjobboldali Marine Le Pen jut tovább a francia elnökválasztás vasárnapi első fordulójából a mindent eldöntő, május 7-i második körbe, derült ki az első exit pollokból.

A különböző intézetek eltérő felállást mutatnak, de mindenhol ők ketten vezetnek, úgy tűnik, csak a sorrendjük lehet a kérdés. Az Ipsos Macron-nak 23,7, Le Pennek 21,7 százalékot jósol, míg a Kantar Sofres Onepoint-nál fej fej mellett állnak 23 százalékkal. A konzervatív François Fillon és a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon az összesben le van maradva, 19-19,5 százalékra becsülték várható eredményüket.

Benoît Hamon a felmérésekben jelzettnél is rosszabbul, csak 7 százalékkal végezhet az ötödik helyen, ami történelmi vereséget jelent a kormányzó szocialistáknak.

A szavazatokat már számolják, hamarosan tényleges részeredmények is jönnek.

Közben a Le Figaro arról írt, hogy többen a Place de la Bastille-on tiltakoznak. Később tudósítójuk azt mondta, hogy 2-300 anarchista tüntető dobált üvegeket és petárdákat a rendőrök felé. Egy szervező állítólag azért hívta az embereket, hogy Le Pen és Macron, és az elnökválasztás intézménye ellen általában tiltakozzanak.

Fillon bejelentette Macron támogatását

„Ma világosan új lapot kezdtünk a francia politikában" – nyilatkozta az AFP-nek Macron. Szerinte a franciák kinyilvánították, hogy megújulást akarnak.

„Az első lépést megtettük" – mondta a történelmi eredményről beszélő Marine Le Pen támogatóinak. Szerinte világos lesz a választás a második körben a globalizáció és Hollande jelöltjének nevezett Macron-nal szemben. Magát a nép jelöltjének nevezte.

Fillon megtartotta beszédét, azt mondta, vállalja a felelősséget a vereségért, és bejelentette, hogy innentől Macron-ra szavaz. Azt mondta, hogy a távolmaradást nem tartja lehetőségnek, amikor szélsőségesek a hatalom közelébe kerültek.

A legújabb becslésekben is negyedik helyen álló Jean-Luc Mélenchon egyelőre azt mondta, még ki kell várni a nagyvárosok eredményeit. Viszont azt is elmondta, hogy aktivistáival egyeztet majd arról, kit támogasson a második körben.

A kieső Hamon is arra szólította választóit, hogy álljanak be a második körben Macron mögé. Ugyanezt szorgalmazta Bernard Cazeneuve szocialista miniszterelnök, Alain Juppé és Jean-Pierre Raffarin volt jobboldali miniszterelnökök, és az eddig is Macron-t támogató François Bayrou centrista politikus is. Sorra jelentik be Macron támogatását más francia politikusok is.

Fotó: Vincent Kessler Hamon a vártnál gyengébben szerepelt

Marion Maréchal-Le Pen, a Nemzeti Front politikusa, és Marine Le Pen unokahúga azt mondta, hogy az eredmény „történelmi győzelmet jelent a nacionalistáknak", és minden támogatójukat részvételre bíztatta a második körben is. Florian Philippot, a párt alelnöke minden választót arra kért, hogy Marine Le Pent támogassa a második körben, de Fillon szavazóit külön is kiemelte.

Négyen is esélyesnek tűntek a továbbjutásra

A felmérések hónapokon át azt mutatták, hogy ebben a sorrendben Macron és Le Pen a legesélyesebb, de az utolsó hetekben a két éllovas kicsit visszaesett, míg Fillon és Mélenchon is hibahatáron belülre került. A felesége fiktív alkalmazása körüli botrány ellenére látótávolságban maradó Fillon a rejtőzködő szavazókban bízott, Mélenchon pedig abban reménykedett, hogy az utolsó hetekben ő erősödött a legtöbbet. Arra lehetett számítani, hogy az utolsó pillanatos mozgósításon sok fog múlni.





Fotó: Christian Hartmann Macron és Le Pen

Rajtuk kívül látszott, hogy Benoît Hamon jelöltsége mellett a szocialisták alaposan kikapnak, a többi hat kis jelöltnek pedig csak néhány százalékra volt esélye. Az első forduló és az egész francia elnökválasztás tétjéről, a jelöltekről bővebben itt írtunk.

Végül magas lesz a részvétel

Több szavazókör már este hétkor zárt, de az első becsléseket azután lehetett közzétenni, hogy este nyolckor a nagyvárosokban is mindenhol befejeződött a szavazás.

A sok bizonytalan szavazó mellett előzetesen nagy kérdés volt, hogyan alakul a részvétel, ugyanis még a szavazás előtti utolsó felmérésekben is csak 68 százalék mondta biztosra, hogy elmegy választani, miközben korábbi elnökválasztásoknál ez inkább 80 százalék körül volt.

A napközbeni részvételi adatok azonban már mutatták, hogy a végén mégis sokan elszánták magukat. Már délután 5-ig 69,42 százalék ment el szavazni, ami szinte teljesen megegyezik a 2012-es értékkel. Várhatóan most is 80 százalék körül lesz így a végső részvételi arány.

Vasárnap a továbbra is érvényben lévő rendkívüli állapot miatt utcára küldött katonák mellett további 7 ezer katona és 50 ezer rendőr biztosította a szavazás lebonyolítását.

Macron a második forduló esélyese

A második fordulós előrejelzések eddig is azt mutatták, hogy Macron bármelyik másik jelöltet legyőzné, ha továbbjutna, és Le Pen ellen is egyértelműen ő az esélyes. A Terrain felmérései szerint 71-29-re győzne. Macron és Le Pen között a szembenállás többek között a globalizáció, és az Európai Unióhoz való viszony mentén élesedhet ki leginkább. (A jelöltek EU-hoz való viszonyáról itt írtunk bővebben>>>)

A 39 éves, első választásán induló Macron 2014 és 2016 között szocialista gazdasági miniszter volt, de próbálta eltávolítani magát a népszerűtlen François Hollande-tól, és saját centrista mozgalmat alapított En Marche! (Előre!) néven. A kampányban a politikai élet megújítását, és az ország hagyományos politikai megosztottságának felszámolását ígérte. Esetleges megválasztása mindenképpen újszerű lenne, hiszen korábban még soha nem került közel a nagy pártokon kívülálló, magát függetlennek valló jelölt az elnökséghez.

Marine Le Pen néhány éve saját apját is kizárta a megújult, a muszlim- és bevándorlóellenesség mellett euroszkeptikus, és globalizációkritikus irányba forduló Nemzeti Frontból. Az eurózóna otthagyását és EU-tagságról szóló népszavazást is ígérő Le Pen a populista szólamaival a brexit és Trump szellemében is bízott. Ha az exit polloknak megfelelő eredménnyel jut tovább, azzal egyértelműen sikerült tovább szélesítenie a bázisát, amit már a 2015-ös regionális választások is jeleztek. A 2012-es elnökválasztáson 17,90 százalékkal végzett a harmadik helyen. Apja, Jean-Marie Le Pen 2002-ben 16,86 százalékkal jutott tovább a második fordulóba, ott aztán csak 17,79 százalékot sikerült elérnie, a franciák összezártak ellene Jacques Chirac mögött.

A nagy pártok jókora pofont kaptak

Fillon és Hamon kiesésével az 1950 óta a francia politikát meghatározó egyik nagy tömörülés jelöltje sem jutott tovább, és ez nagy pofont jelent a hagyományos bal-, és jobboldalnak is.

A szocialisták esélyeit meghatározta, hogy François Hollande rettentő népszerűtlen elnökként köszön le, nem is próbálkozott újabb indulással, de a végül előválasztáson kiválasztott Hamon is megosztónak bizonyult, még a párton belül is többen inkább a volt szocialista miniszter Macron mögé álltak be.

A tavalyi konzervatív előválasztást meglepetésre megnyerő Fillon viszont nyerő helyzetből indult, volt, hogy vezette a felméréseket, és nagyon úgy tűnt, hogy ő juthat tovább Le Pen mellett. Azonban a felesége fiktív alkalmazása körüli botrányban vádat is emeltek ellene, ennek ellenére sem volt hajlandó visszalépni. A harmadik helyre csúszott vissza, és ezt a lehetőséget tudta megragadni a most már az elnökválasztás megnyerésére legesélyesebb, a mozgalmát mindössze egy éve megalapító Macron.



Borítókép: Fegyveres katona járőrözik egy párizsi szavazóhelyiség körül. Fotó: MTI/AP/Emilio Morenatti.