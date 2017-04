Maszkos, erőszakos tüntetők törtek be a macedón parlamentbe

A Reuters jelentése szerint maszkos tüntetők hatoltak be csütörtök este a macedón parlamentbe, de rengeteg rendőr is van az épületben.

A jobboldalt támogató tüntetők azért törtek be a parlamentbe, mert a szociáldemokraták és az albán kisebbségi pártok új házelnököt választottak meg anélkül, hogy erre felhatalmazást kaptak volna – írta az MTI. Macedóniában decemberben tartottak parlamenti választást, ám azóta sem alakult meg a kormány.

A Facebookon terjed egy olyan kép is, amin egy súlyosan bántalmazott férfi látható, ő Zijadin Seal ellenzéki politikus. Arról is érkeztek hírek, hogy újságírókat is megvertek, egy helyszínen tartózkodó tudósító szerint a rendőrök nem különösebben akarták megakadályozni az erőszakot. Látványos késéssel jöttek az ülésterembe, nem léptek fel érdemben kormányzati pozícióit a decemberi választásokkor elveszítő jobboldali VMRO-DPMNE híveivel szemben – sőt, helyi forrásunk szerint a rendőrség egyenesen csatlakozott a tüntetők erőszakos fellépéséhez.

Beszámolók szerint több képviselőt kimenekítettek, nyolcan megsérültek.

„Épp szavaztunk a házelnökről, Talat Xhaferi megválasztásáról, amikor ismeretlen emberek törtek be az ülésterembe – mondta az Indexnek Szenad Szmailovics. A szociáldemokrata párt tagja szerint székekkel, támadtak a képviselőkre, többek között a pártelnökre, Zoran Zaevre. A pártelnök vérző fejjel igyekezett ki a parlamentből.

#Macedonia Among those injured is also the leader of the main party in the new majority - SDSM president Zoran Zaev https://t.co/FScdVhI8Gh pic.twitter.com/XMQOB8Bfi6