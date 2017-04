Gorkát kitehetik a Fehér Házból

Nem marad már sokáig Trump mellett a magyar származású terrorellenes tanácsadója, Gorka Sebestyén, állítják a Fehér Házban. Gorka egy szélsőjobbos magyar csoport, a Vitézi Rend jelvényét viselte az elnöki beiktatáson, ezzel nagy botrányt kavart, és végül az is kiderült, hogy a terrorellenes szakértő még nem ment át nemzetbiztonsági vizsgálaton. Most olyan helyet kereshetnek neki, ahol erre nem is lesz szüksége.