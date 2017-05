Megszavazta a képviselőház az Obamacare visszavonását

Az amerikai képviselőház szűken megszavazta az Obamacare hatályon kívül helyezését és utat nyitott a republikánusok új, átdolgozott egészségbiztosítási javaslatának, amivel a fontos kongresszusi sikert elkönyvelő Donald Trump egy nagy lépéssel közelebb került a kampányígéretéhez, Barack Obama legfontosabb reformjának visszavonásához és lecseréléséhez.

Márciusban nem lett volna meg a többség, ezért inkább le is fújták a szavazást, most azonban 217-213-ra, két szavazattal átment az American Health Care Act.

„Ez ma egy várhatóan nagyon hosszú folyamat első lépése" – mondta az egyik texasi képviselő. A javaslat ezúttal a képviselőházon már túljutott, de a szenátus következik. Ott ennél szűkebb, 52 fős többségük van a republikánusoknak, és komoly ellenállás várható, mert a szenátorok között is többeknek ellenérzéseik vannak a törvényjavaslattal szemben. Ott várhatóan júniusban tárgyalják majd az Obamacare lecserélését.

A republikánusok a Donald Trump nevéhez kötődő, de valójában Paul Ryan republikánus házelnök által összerakott egészségbiztosítási törvénnyel Barack Obama elnökségének legfontosabb reformját, az Obamacare-t akarják eltörölni.

Trumpnak az első száz napjában nem sikerült komoly sikert elérnie a kongresszusban, miután az egészségügyi reform első változatáról március végén a republikánusokon belüli ellentétek miatt szavazást sem tudtak tartani a képviselőházban. A republikánusok jobbszárnya nem tartotta elég konzervatívnak, a mérsékeltebbek meg pont túlságosan jobbosnak és szegényellenesnek gondolták a javaslatot.

Viszont miközben már az adóreform felé fordultak, Trump az elmúlt hetekben is többször beszélt arról, hogy még egyáltalán nem került le a napirendről az egészségbiztosítás ügye. A háttérben folyamatosak voltak az egyeztetések egy átdolgozott, kompromisszumos javaslatról.

Végül aztán szerdán előállt Kevin McCarthy, a republikánusok képviselőházi frakcióvezetője, és bejelentette, hogy úgy látja, meglesz a szükséges számú szavazat. A republikánusoknak megvan a biztos, 238 fős többségük a képviselőházban, de a párton belül továbbra is maradtak ellenzők, és a demokraták már jelezték, hogy nem fogják támogatni a javaslatot, ezért látszott, hogy megint minden képviselő számítani fog.

A márciusban bemutatott változatot még ellenezte a keményvonalas képviselőkből álló Freedom Caucus, ezúttal azonban a kedvükért beemelt változtatások után felsorakoztak az igenek mögé. Most a mérsékeltebb képviselőket kellett győzködnie a republikánus vezetésnek, amihez Trump is bedobta magát, és többeket sikerült is meggyőznie, ami a végén döntő lehetett.

A demokraták viszont továbbra is egyöntetűen ellenezték a tervezetet. „A republikánusok még veszélyesebbé tették a Trumpcare-t, mint amikor legutóbb szavazni akartak róla" – mondta Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi vezetője.

Arról itt írtunk részletesen, hogy Ryan javaslata általában véve a gazdagoknak kedvezett, és a szegényeket szívatta meg.

Az amerikai kongresszus független költségvetési hivatal még nem adott ki értékelést a konzervatív és a mérsékelt képviselők meggyőzéséhez átdolgozott javaslatról.

Egyébként az Obamacare elfogadásához 187 nap kellett, hónapokba telt Obamának átverni a kongresszuson egy olyan kompromisszumos javaslatot, amit a demokraták kellő számban támogatni tudtak.