Tömegesen fogadnak ügyvédet a Fehér Ház dolgozói

Múlt héten Donald Trump Marc Kasowitzet kérte fel magánügyvédjének az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokhoz, erre pedig az egész Fehér Ház fegyverkezésbe kezdett. A Quartz értesülése szerint a Washington DC-ben székelő ügyvédi irodákat robbanásszerűen többen keresték fel az utóbbi napokban, mint normális esetben.

A Trump-adminisztrációban dolgozók három okból kérnek ügyvédi segítséget:

Félnek, hogy a vizsgálat górcsöve alá kerülnek. Félnek, hogy kirúgják őket. Azt latolgatták, hogy kiszivárogtassanak valamilyen információt.

A Fehér Ház egyébként is a perek kereszttüzében van, mióta Trump az elnök. A muszlimokat kitiltó rendelete, vagy a globális felmelegedés elleni álláspontja miatt ugyanis tucatjával perelték be a kabinet tagjait etikai vagy más kihágásokra hivatkozva.

Egyébként az elnök nemrég menesztett nemzetbiztonsági tanácsadója,

Michael Flynn már azelőtt ügyvédet fogadott, hogy Trump letette volna az elnöki esküt.

Ugyanis már ekkor is tudta, hogy az igazságügyi minisztérium vizsgálatot folytat ellene, aminek gyümölcseként aztán fény derült török és orosz érdekeltségeire is. Jared Kushner, Trump orosz kapcsolatai miatt vizsgált vejét is jogi képviselő védi.

Mindeközben a washingtoniak már csak azért is félthetik az állásukat, mert Trump "America First" névre keresztelt csomagjában a szövetségi állásokra fordított keretet is alaposan megnyirbálta - amivel egyébként azt a kampányígéretét váltotta be, hogy "lecsapolja a washingtoni mocsarat".