Erdőtűz Portugáliában: 62 halott, és sok súlyos sérült

Hatvankét ember életét vesztette, ötvenkilenc pedig megsérült egy rendkívül heves erdőtűzben a Portugália középső részén található Leiria térségében szombaton - közölte Joao Gomes portugál közigazgatási államtitkár vasárnap. Az első jelentések 19 halottról szóltak, de a szám fokozatosan emelkedett, és tovább nőhet - írta az MTI.

A tűz a Lisszabontól kétszáz kilométerre északkeletre fekvő Pedrógao Grande település közelében, az autóúton lepte meg az áldozatok egy részét. Voltak, akik füstmérgezés miatt haltak meg, mások pedig bennégtek a kocsijukban, amikor a lángok csapdájába estek, vagy később, a kórházban haltak bele a sérüléseikbe. Több sérült állapota súlyos.

Természetes eredetű volt a tűz

A lángok nagy erővel és "megmagyarázhatatlan" sebességgel terjedtek - mondta a belügyminisztérium szóvivője. Ugyanakkor nincs szó emberi mulasztásról vagy szándékosságról, a tűzvész oka természetes eredetű:

a száraz viharok okozták.

A száraz vihar az, amikor az esőcseppek még a földet érés előtt elpárolognak. Villámok azonban ugyanúgy vannak, mint normál esetben, csakhogy az eső nélkül jóval könnyebben tudnak tüzeket létrehozni. Portugáliában ráadásul szombaton a 40 Celsius fokot is meghaladta a hőmérséklet, így keletkezhetett egy akkora tűzvész, amihez vasárnap több mint 700 portugál tűzoltót rendeltek ki 224 tűzoltóautóval, akiknek a munkáját két repülőgép is segíti.

11 Galéria: 62 halálos áldozata van az erdőtűznek Portugáliában Fotó: Rafael Marchante / Reuters

Aki tud, segít

A most zajló tűzvész a legnagyobb az utóbbi években - pedig tavaly legalább 12 tombolt országszerte -, vannak olyan részek, ahová nem is jutott tűzoltó, illetve a rendelkezésre állókból is többen megsérültek. Ezen próbál segíteni Franciaország és Spanyolország, akik repülőgépeket küldtek a tűz elleni harchoz.

Ha fizikailag nem is, de lélekben a Vatikán is a portugálokkal van: Ferenc pápa kifejezte sajnálatát, majd ígérte, hogy imádkozni fog az áldozatokért. A Portugál Labdarúgó Szövetség pedig bejelentette, hogy a válogatott egy perces csenddel fog tisztelegni a Mexikó elleni Konföderációs Kupa mérkőzésen, illetve később adományokat fognak eljuttatni az áldozatoknak és családjuknak.

Nem tudnak magyar áldozatról

A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak egyelőre nincs tudomása magyar áldozatokról. Az MTI-nek eljuttatott közleményükben jelezték, hogy a lisszaboni magyar nagykövetség folyamatosan kapcsolatban van ottani hatóságokkal.

A portugál kormány háromnapos nemzeti gyászt hirdetett.

Borítókép: Patricia De Melo Moreira / AFP.