Trump főnacionalistájával tárgyalt a Kínai Kommunista Párt második embere

Nahát, nahát, Steve Bannon, az amerikai Új Szélsőjobboldal pápája, Trump nemrég leköszönt főtanácsadója és jelenlegi legfontosabb külső támogatója Pekingbe utazott a múlt héten hogy a Kínai Kommunista Párt második legbefolyásosabb emberével, Vang Csi-sannal folytasson megbeszélést. - tudta meg a Financial Times (a link fizetős, de itt ugyanúgy elolvashatja a lényeget).

Ez annál is pikánsabb, mivel az Alt-Right egyik emblematikus figurájaként elhíresült Bannon Kínát többször is Amerika legveszélyesebb ellenfelének nevezte, napokkal a Fehér Házból való távozása előtt például azt nyilatkozta az American Prospect-nek:

Gazdasági háborúban állunk Kínával. (..) Valemelyikünk 25-30 éven belül megszerzi a hegemóniát, és ha mi így folytatjuk, akkor ezek ők lesznek. Korea kérdésében is az orrunknál fogva vezetnek minket.

De a KKP politikáját erős nacionalista motívumokkal felfrissítő Hszi Csin-ping-et valószínűleg Bannon harsány Kína-ellenességénél jobban foglalkoztathatja az amerikai szerkesztő-stratéga álhíreken, lejárató kampányokon és bombasztikus vírusmarketingen alapuló kommunikációs módszere, mely politikai szempontból mindenképpen tanulságos (2017-re már az egész magyar kormánysajtó tulajdonképpen a Breitbart klónjává vált).

Ezért Bannont valószínűleg nem mint amerikai nacionalistát, hanem mint a 2010-es évek egyik kommunikációs guruját invitálta másfél órás beszélgetésre Vang Csi-san, aki Hszi Csin-ping bizalmasaként került a KKP héttagú állandó bizottságába, valamint a főtitkár politikájában kulcsszerepet betöltő korrupcióellenes harcot irányító Központi Fegyelmi Bizottság élére.

Bannon amúgy is épp Kínában tartózkodott, méghozzá Hong Kongban, ahol a legnagyobb, állami tulajdonú brókercég egyik részlegének tartott előadást. Érdekes egybeesés, hogy Donald Trump hamarosan maga is Kínába utazik, de a Financial Times szerint Bannon nem az elnök útját egyengette Pekingben.