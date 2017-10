Amerika partjait elérni képes rakéta tesztjére készülhet Kim Dzsongun

Dél-koreai források szerint rakétákat szállítanak Észak-Koreában az országon belül, ami arra utalhat, hogy Kim Dzsongun újabb tesztre készül – írja a News.com a The Donga Ilbo nevű déli lapra hivatkozva.

Az újság kormányzati forrásai arról számoltak be, Phenjan környékén és a Phenjan tartomány északi részén észleltek mozgást, az itteni fegyvertároló hangárokból kezdett elszállítani rakétákat az északi katonaság.

Amerikai és dél-koreai katonai vezetők úgy vélik, Kim Dzsongun vagy a Hwasong-14 típusú interkontinentális ballisztikus rakéta (amely akár Alaszkát is elérheti), vagy a Hwasong-12 közepes hatósugarú rakéta tesztjére készülhet, amelynek bevetésével az USA-hoz tartozó Guamot is fenyegette Phenjan még augusztusban. De a jelentésben felmerült lehetőségként a Hwasong-13 interkontinentális ballisztikus rakéta is, amely a három közül a legmesszebbre kilőhető, potenciálisan akár az USA nyugati partját is elérheti.

A következő kilövést október 10-ére várták korábban, ekkor van ugyanis Kin Dzsongun pártja alapításának évfordulója. A teszt kedden elmaradt, de a mostani csapatmozgások arra utalnak, hogy csak eltolták pár nappal. Egy újabb észak-koreai kilövés azért sem lenne meglepő, mert az USA haditengerészete pénteki közlés szerint nagyszabású, Dél-Koreával közös hadgyakorlatra készül a jövő héten, hogy erőt mutasson az északiakkal szemben.

Észak-Korea legutóbb szeptember elején ijesztett rá a világra, amikor felrobbantott egy hidrogénbombát, kicsivel korábban pedig átlőtt egy rakétát Japán felett.