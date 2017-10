Fél év börtönt kapott egy német holokauszttagadó

Holokauszttagadó kijelentései miatt fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hétfőn Németországban a sajtó által csak "náci maminak" emlegetett 88 éves Ursula Haverbecket, jelenti az MTI. Haverbecket korábban többször elítélték már közösség elleni izgatás miatt, egyszer már tíz hónapot is kapott holokauszttagadásért, most egy berlini bíróság ítélte el, amiért 2016 januárjában a főváros egyik éttermében nyilvánosan kijelentette, hogy a nácik által elkövetett népirtás nem létezett, és nem voltak gázkamrák Auschwitzban. Haverbeck azt is kétségbe vonta, hogy több millió embert gyilkoltak meg a haláltáborban.

Az idős asszony tagadta a vádat, azzal érvelt, hogy csak egy könyvből idézett részleteket. A nő beszédéről - aki azonnal bejelentette, hogy fellebbezni fog -, filmfelvétel készült.

A korábbi négy ellene szóló ítélet ellenére még sosem került rács mögé: sorra megfellebbezte az ítéleteket, és egyetlen eljárás se jutott el a végrehajtandó ítélet stádiumába.

Internetes oldalán Ursula Haverbeck "a történelem felülvizsgálatának" képviselőjeként és az "igazság rendíthetetlen harcosaként" mutatkozik be. Férjével, az 1999-ben elhunyt szélsőjobboldali aktivista Werner Georg Haverbeckkel 1963-ban Vlothóban megalapította a Collegium Humanum nevű szervezetet, amely a holokauszttagadók gyűjtőhelye volt. 2008-ban tiltották be.