Trump halálbüntetést róna a New York-i terrortámadás elkövetőjére

Donald Trump elnök csütörtökre virradóra dühös bejegyzést tett ki a twitterére, amiben azt írta: "a New York-i terrorista boldogan kérte, hogy hadd rakja ki kórházi szobájának falára az Iszlám Állam zászlóját. Nyolc embert ölt meg, súlyosan megsebesített tizenkettőt. HALÁLBÜNTETÉST KÉNE KISZABNI RÁ!".

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!