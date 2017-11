A CNN-t is külföldi ügynökként akarja nyilvántartásba venni Moszkva

Egy orosz törvénytervezet szerint az amerikai média helyi kirendeltségeinek és akár a közösségi médiás cégeknek is külföldi ügynökként kellene regisztrálniuk. A törvényt gyorsan, akár már a jövő héten átnyomhatják a törvényhozáson, írja az AFP.

Mindez válaszlépés arra, hogy Amerika éppen az RT orosz televíziót veteti nyilvántartásba külföldi ügynökként, mondván, annak célja, hogy beavatkozzon az amerikai belpolitikába (is). Az orosz közlések szerint az új szabályozás az Oroszországban működő amerikai médiumok tucatjait érintheti, beleértve a CNN-t és a Voice of Americát is.

A hírügynökség megjegyzi, hogy márciusban elnökválasztás lesz Oroszországban, az új szabályozás pedig újabb seb lehet az amúgy is kínlódó amerikai-orosz kapcsolatokban.

Putyinnak amúgy már régóta fáj az orosz nyelvű CNN, erről itt írtunk bővebben.