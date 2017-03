Az EP is vizsgáltatná a magyar határzárat

Az Európai Parlament (EP) illetékes bizottsága kezdeményezte, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a magyar jogi határzár összeegyeztethetőségét az uniós menekültügyi szabályokkal - mondta Gál Kinga. A fideszes európai parlamenti képviselő az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának alelnökeként elmondta, a testület hétfői koordinátori ülésén a zöldpárti képviselők kezdeményezésére döntöttek a kérésről.

A csoport elnöke levélben kéri fel az uniós kvázi-kormányt, az Európai Bizottságot: vizsgálja meg, hogy a jogi határzárról szóló magyar törvény mennyiben egyeztethető össze az uniós menekültügyi szabályokkal. Ennek nem sok gyakorlati értelme van, mert az Európai Bizottság amúgy is vizsgálja a szabályt, és hamarosan Magyarországra küldi a migrációért felelős biztosát.

Gál Kinga szerint a hétfői ülésen „a kommunisták” (a szélsőbaloldali/zöld baloldali GUE/NGL) azt kezdeményezték, hogy hallgassák meg az Európai Bizottság második emberét, Frans Timmermanst. Azt várják tőle, hogy elmondja a testület „véleményét mindarról, ami a jogi határzár kapcsán történik Magyarországon”. Emellett azt is el akarták érni, hogy tartsanak általános vitát a magyarországi jogállamisági helyzetről (kicsit túltolták volna, nincs egy hónapja se a legutóbbi alkalom), de a javaslatokat elvetették.

Gál Kinga hangsúlyozta, hogy az EP legnagyobb frakciója, a Fideszt is sorai közt tudó Európai Néppárt „sokadjára most is teljes mértékben kiállt Magyarország mellett”. Részben ezért nem került a bizottság napirendjére a jogi határzár kérdése, és biztos abban, hogy az elkövetkező időszakban „érnek majd minket támadások az európai baloldal részéről”, úgy látja, „ők ebből egy politikai ügyet kreálnak”.

Niedermüller: saját zsebből állják a büntetést

A határzár előtti rendszer miatt az EU-tól közvetlenül nem függő, nagyobb szervezet, az Európa Tanács bírósága már el is meszelte Magyarországot. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának elsőfokú ítélete szerint a magyar államnak fejenként nagyjából 5,8 millió forintnyi kártérítést és perköltséget kell fizetnie két bangladesi menedékkérőnek. Őket 2015-ben jogellenesen tartottak fogva a röszkei tranzitzónában, mielőtt visszaküldték volna őket Szerbiába anélkül, hogy a hatóságok meggyőződtek volna róla, nem lesznek-e embertelen bánásmódnak kitéve.

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője, Niedermüller Péter szerint a büntetést a kormány tagjainak, illetve a fideszes és jobbikos országgyűlési képviselőknek a saját zsebükből kellene kifizetnie. Niedermüller szerint számítani lehet rá, hogy ezt a pert újabbak követik majd, és végül hatalmas összegeket kell kifizetni a magyar hatóságok jogsértései miatt. „A Demokratikus Koalíció szerint elfogadhatatlan, hogy a magyar adófizetőknek kell fizetni azért, mert Orbánék a saját hatalmuk megtartása érdekében fütyülnek az ország nemzetközi kötelezettségeire” - szögezte le a képviselő.