Ismét felfüggesztették Kovács Béla mentelmi jogát

Az Európai Parlament elfogadta a jogi szakbizottsága jelentését, hogy felfüggesszék Kovács Béla mentelmi jogát.

A jobbikos EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztését Polt Péter legfőbb ügyész indítványozta 2016 végén azután. Az EU csalás elleni hivatalától, az OLAF-tól érkezett jelzés alapján az a gyanú, hogy a politikus költségvetési csalást és magánokirat-hamisítást követhetett el. 2012–2013-ban szerződést kötött négy gyakornokkal, de ők soha nem jártak Brüsszelben és semmilyen munkát nem végeztek az OLAF szerint.

A Jobbik már a hétfői bizottsági döntést is üdvözölte, és remélte, hogy a plenáris döntés is hamar meglesz, „mert így végre ebben az ügyben is kiderülhet az igazság. A bíróság előtti tisztázásra azonban mindaddig nincs lehetőség, amíg nem emelnek vádat a képviselő ellen. A három éve húzódó állítólagos kémügyben már másfél éve nincs előrelépés, vádemelés hiányában ugyanis nincs mód a fideszes vádaskodások tisztázására” – írták.

Egyszer már felfüggesztették Kovács mentelmi jogát. A Jobbik EP-képviselője ellen az Alkotmányvédelmi Hivatal 2014 áprilisában tett feljelentést, miután a politikus egy aktív, egykori KGB-ügynökkel összefüggő nyomozás közben a titkosszolgálat látókörébe került. A feljelentés után egy évvel született meg az EP-ben a mentelmi jog felfüggesztéséről a határozat, ráadásul nem a kémelhárítás, hanem az ezekhez a dolgokhoz sokkal kevésbé értő ügyészség nyomozott ellene. Nem is jutottak semmire, három év eltelt, és az ügyészség semmit nem tudott felmutatni. Az ügy furcsa körülményeiről bővebben itt, Kovács Béla és felesége múltjáról itt írtunk.