Brexit: aprópénzzel szúrnák ki az EU szemét a britek

Hiába ígérték be már régebben a pénzt, állítólag csak a töredékét fizetnék ki annak, mint ami az EU szerint járna.

Theresa May brit miniszterelnök húszmilliárd euróval rendezné a britek kilépését az Európai Unióból, írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Financial Times.

Az MTI által szemlézett londoni gazdasági napilap hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint a kormány már értesítette a tervről többek között Angela Merkel német kancellárt.

A bejelentést érdemes óvatosan kezelni, korábban már többször kiszivárogtak hasonló értesülések, például egy 40 milliárd eurós ajánlat.

Ez nagyon kevés lenne

Még az is elmaradt volna attól, amit az EU be akar vasalni a briteken: nagyjából 60 milliárd eurót szeretne kifizettetni a szigetországgal, de akár százmilliárdra is kijöhet az összeg.

A számla oka, hogy az EU-nak többéves költségvetései vannak. A legutóbbiról 2013-ban állapodtak meg és 2020-ig szól, de ez csak a lekötésekről szól (az uniós projekteket utólag térítik meg a tagállamok a pályázóknak, és ezután utal az EU az adott országnak). A kifizetések 2023-ig mennének a büdzséből.

Ha a britek nem adják bele a pénzt, amit a megállapodáskor megígértek, akkor vagy a nettó befizetőknek kell többet bedobniuk, vagy a kassza haszonélvezőinek, köztük Magyarországnak jut kevesebb. Utóbbi azért is baj lenne, mert a 2019-es brit kilépésre már gőzerővel valósítgatnák meg az uniós finanszírozású projekteket, a magyar kormány például már le is kötné a teljes neki járó összeget (részben pont azért, hogy ne legyen miből elvenni).

A Financial Times szerint brit kormányilletékesek jelezték: London gondoskodni kíván arról, hogy a Brexit miatt egyetlen EU-tagállamnak se kelljen növelnie uniós költségvetési befizetéseit, illetve egyetlen tagország se kapjon az eredetileg tervezettnél kevesebb fejlesztési folyósítást az EU-tól 2020-ig, a jelenlegi uniós költségvetési időszak végéig. Ez arra utal, hogy a 2020-2023 közötti kifizetési időszakot spórolnák le, pedig épp akkor jön be a legtöbb számla az Európai Bizottsághoz, mert a tagállamok általában az utolsó pillanatokban pörögnek fel a kifizetésekkel.

Állítólag már értesítették a többieket

Theresa May pénteken Firenzében tart beszédet arról, mik a tervei a brit kilépés utánra. A miniszterelnök EU-ügyi főtanácsadója, Olly Robbins több európai fővárost értesített arról, hogy a pénzügyi ajánlat szerepel majd a brit kormányfő beszédében – mondták el a Financial Timesnak „a megbeszélésekről tájékoztatott illetékesek”.

Sürgősen meg kellene állapodniuk a számláról

Theresa May stábja a lap forrásai szerint azt is reméli, hogy a felajánlással sikerül kitörni abból a patthelyzetből, amely a brexit-tárgyalásokon kialakult. Így lehetővé válna a tárgyalási folyamat második szakaszának elkezdése az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatairól.

London szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni az EU-val, és eredetileg már a tárgyalások első részében tárgyalni kívánt erről. Az Európai Bizottság viszont ragaszkodik ahhoz, hogy előbb a kilépés pénzügyi feltételeit kell rendezni, és csak ezután kezdhetnek tárgyalni a kereskedelmi kapcsolatokról. A britek eddig még hivatalosan azt se ismerték el, hogy bármit fizetnének, ami érezhetően kiakasztotta Michel Barnier uniós főtárgyalót.

A tárgyalásokat azért kellene sürgősen lendületbe hozni, mert közeledik az október végi EU-csúcs, ahol a második szakaszba léptethetnék az egyezkedést. Ha ez nem jön össze, akkor hónapokat veszíthetnek. Michel Barnier és nemrég az Európai Parlament is arra figyelmeztetett, hogy a mostani állás szerint nincs meg az ehhez szükséges haladás.

Borítókép: Emmanuel Dunand / AFP