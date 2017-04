Újabb színházigazgatót neveztek ki Vidnyánszky Attiláék

Elek Tibort, a Bárka című békéscsabai irodalmi-művészeti folyóirat főszerkesztőjét nevezték ki a Gyulai Várszínház új vezetőjének a következő öt évre – jelentette be Görgényi Ernő polgármester a csütörtöki gyulai képviselő-testületi ülés után, ahol több pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalták az igazgatói pályázat elbírálását.

A Gyulai Várszínházat több mint húsz éve vezető, a hathetes nyári évadot és a nemzetközi hírű Shakespeare Fesztivált létrehozó Gedeon József 2016 novemberében halt meg hosszú betegség után, ezért írtak ki januárban pályázatot az igazgatói poszt betöltésére. Gedeon halála óta a színházat a korábbi második ügyvezető, Varga Marianna vezette, ő állította össze az idei nyári évadot és a Shakespeare Fesztivál műsorát is. Varga szintén pályázott az igazgatói posztra.

Görgényi Ernő, aki a Fidesz felkérésére lett a város polgármestere, akkor azt mondta, a Várszínház kialakított koncepcióját, értékeit, hagyományait fontosnak tartja megőrizni, de „némi finomhangolást”, „a közönség számára befogadhatóbb előadások irányába való elmozdulást” lehetségesnek tart.

Az Index kérdéseire válaszolva még a pályázatok elbírálása előtt a polgármester már óvatosabban fogalmazott. Újra kifejtette, milyen fontosnak tartja a színház hagyományainak továbbvitelét, sőt, hozzátette: „A Gyulai Várszínház nemcsak egy szórakoztató nyári játszóhely, hanem egy művészeti alkotóműhely is,

nem »irányzatos« színház,

hanem a szó minden értelmében befogadó teátrum, mi pedig pontosan ezt a szemléletet szeretnénk továbbvinni a jövőben is.”

A pályázatra hárman jelentkeztek: Varga Marianna, Elek Tibor és Csurulya Csongor színész, rendező, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője. A pályázatot egy erősen kormánykötődésű szakmai bizottság véleményezte, amelynek tagja volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltja, a szintén az EMMI által felállított Színházművészeti Bizottság négy tagja, köztük Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke (akinek jelenléte ugyanakkor most nemcsak a hatalmi viszonyokat jelezte: Vidnyánszky korábban is tanácsadóként működött közre a Shakespeare Fesztivál létrehozásában, és többször rendezte ő a Gyulai Várszínház saját nyári bemutatóját). A bizottság tagja volt az alpolgármester és az oktatási és kulturális bizottság elnöke, valamint az üzemi tanács megbízottja és egy szakszervezeti tag.

A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) titkára, Szabó László az Index kérdésére válaszolva azt mondta: az MTT-nek „semmi köze” Elek Tiborhoz, Vidnyánszky Attila korábban nem is tudta, hogy ő is pályázni fog. „Attilának nemhogy nem volt jelöltje, inkább azt gondolta barátja, Gedeon József halála után, hogy talán nincs is senki, aki ugyanazt meg tudná csinálni, amit ő.” Elmondta: bár az MTT elnöksége beszélt a pályázatról, álláspontot nem alakítottak ki, bár kérdésesnek találták, hogy Varga Marianna, „aki komoly operatív támasza volt Józsefnek” ki tudná-e egészíteni meglévő tudását annyira, hogy alkalmas legyen az igazgatásra.

A Magyar Narancs korábban megszerezte a pályázatokat, és azt írta, Varga Mariannáé sokkal részletesebb, hosszabb és kidolgozottabb, mint Elek Tibor mellékletekkel, önéletrajzzal és nyilatkozatokkal együtt is csak húszoldalas anyaga. Korábban több cikk is kitért arra, hogy Elek Tibornak nem színházi, hanem irodalmi végzettsége van (noha a pályázat szerint „szakirányú”, jogi vagy közgazdaságtani végzettségre van szükség a pályázat benyújtásához), de az Index információi szerint az önkormányzat még a pályázat benyújtása előtt, Elek kérdésére válaszolva informálta a főszerkesztőt, hogy szakirányúnak tekintik a bölcsészdiplomát is. A polgármester most ehhez hozzátette: Varga Mariannának is „bölcsészdiplomája” van.

Az MTT titkára a pályázatokról szólva az Indexnek azt mondta, egyrészt nagyon rossz tendenciának tartja, hogy a pályázatokat lapok kiszivárogtatják, „és revolvereznek vele”, másrészt pedig Elek Tibor pályázatának rövidségére reagálva megjegyezte:

Ha Szombathelyen Jordán Tamás annyit írt volna a pályázatába, hogy »Folytatni szeretném«, az nem lett volna elég?”

A bizottság Varga és Elek pályázatát is támogatta, majd a gyulai képviselő-testület 10 igen szavazattal, két tartózkodás mellett Elek Tibort választotta meg igazgatónak: ő november 1-jétől, öt évig lesz a Gyulai Várszínház vezetője. A már elkészült idei nyári évadot Varga Marianna vezényli le megbízott ügyvezetőként.

A polgármester a döntés után az MTI tudósítása szerint elmondta: Elek Tibor a József Attila-díj mellett a Várszínház által alapított Sík Ferenc-nívódíj tulajdonosa is, amely elismerés jól jelzi szoros kötődését a gyulai színházhoz, és örül, hogy egy „magas szintű felkészültséggel rendelkező, igazi művészként elismert helyi alkotó” kerül a várszínház élére.

Elek Tibor azt mondta, három évtizedes múlt köti a színházhoz, első kritikáit, évadértékelőit a Gyulai Várszínházról írta, Gedeon József korábbi igazgató tanácsadója volt, több mint egy évtizedig szerkesztette a színház műsorfüzetét és hosszú ideje szervezi a kétévenként megrendezett Irodalmi Humorfesztivált. Elek a terveiről azt mondta, tovább szeretné vinni a színház hagyományait, a Shakespeare Fesztivált viszont két-három nappal lerövidítené, és „a közönség számára befogadhatóbb” darabokat hívna meg rá. Arról, hogy ő a Magyar Teátrumi Társaság embere lenne, azt mondta: soha senkinek nem volt az embere, mindig a saját útját járta és ez így lesz a jövőben is.

Korábban megírtuk: az Elek Tibor által vezetett Bárka folyóirat egyike volt azoknak a lapoknak, amelyek az év végén, pályázat nélkül jelentős, más lapokhoz képest akár tíz-hússzoros támogatást kaptak a minisztériumtól. A Bárkának az így kiosztott 960 millióból 50 millió forint jutott.