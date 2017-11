Bemutatják az új Kerényi-rendezést Szegeden

Nem törlik a műsorról, november 16-án megtartják a szexuális zaklatással vádolt rendező, Kerényi Miklós Gábor A sevillai borbély rendezésének bemutatóját a Szegedi Nemzeti Színházban. A produkció egyébként még nyáron jött létre, a premier júliusban volt Szentendrén. Gyüdi Sándor főigazgató az Index kérdésre közölte, hogy "a Kerényi Miklós Gáborral szemben – részben hivatalosan eljárást megindítva, illetve részben nevek és konkrétumok nélkül – megfogalmazott állítások nagyon súlyosak. Ilyen cselekedeteken minden jó érzésű ember joggal felháborodik, ugyanakkor a Szegedi Nemzeti Színház semmilyen jogviszonyban nem áll a rendezővel, tehát nincs olyan szerződés, aminek a felbontását ebben a helyzetben meg kellene fontolnom".

Hozzátette, hogy a rendező az utóbbi két évtizedben nem dolgozott színházukban, folyamatos szegedi jelenléte a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz kötődik. Állandó munkáltatója, a Budapesti Operettszínház vezetésének intézkedéseit, vagyis, hogy kirúgták Kerényit, egyébként indokoltnak tartja, abban a helyzetben ő is így tett volna.

A sevillai borbélyt a Co-Opera Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásuk alapján tűzték műsorra. "A próbákat rendező-asszisztens vezeti, a rendező nem fog bekapcsolódni a próbafolyamatba, de a létrejött produkció előadásait terveink szerint megtartjuk; ennyiben tehát a Vígszínháznak a Marton László rendezéseinek műsoron tartására vonatkozó döntését követem" - írta az Indexnek a főigazgató.

Azt is hozzáfűzte, hogy mély fájdalommal tölti el, hogy a színházi szakma "ilyen mértékben fertőzött e botrányos ügyektől. Elismert művészek súlyos emberi fogyatékosságairól, erkölcsileg elfogadhatatlan, bizonyos esetekben büntetőjogilag is üldözendő tetteiről hullik le a lepel. Hiszem, legalábbis nagyon remélem, hogy a mi társulatunk nem érintett a kérdésben. A megtisztulás a művészek és a közönség szempontjából is elengedhetetlenül szükséges".

(A szintén szexuális zaklatással vádolt Marton László által rendezett előadásokat a Vígszínház műsoron tartja, de Marton október huszadikai lemondása után Ibsen A vadkacsa című darabjának december 15-re tervezett bemutatója elmarad a Pesti Színházban.)