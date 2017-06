Gasztrojegyet vezettek be a balatoni strandokon

- Csak egy kávét szeretnénk inni!

- Akkor is be kell fizetni a belépőt!

- De hát szakad az eső! Tényleg csak egy kávét innánk, aztán kijövünk.

- Belépő nélkül akkor sem lehet bemenni a strandra!

Ismerős párbeszéd, ugye? A balatoni nyaralóknak évek óta az egyik legnagyobb panasza, hogy a strandokra 15 fokban és esőben is teljes árú belépőt szednek az önkormányzatok. Ezzel a nyaralók is rosszul járnak, - hiszen ha fürödni nem is, sétálni vagy gyerekekkel játszóterezni azért rossz időben is lehet a parton, - nem beszélve a büfésekről, akik ilyenkor is nagy forgalmat bonyolíthatnának, ha beengednék a potenciális vendégeket.

A balatoni büfések régóta panaszkodnak, hogy hiába próbálnak minőségibb vendéglátást vinni egy standbüfében, nemcsak a rövid szezon, hanem a szeszélyes időjárás is nehezíti a dolgukat, hiszen ha esik, senki nem néz a standok felé. Ezért is remek hír és nagy jelentőségű a gasztrojegy bevezetése, ami pár napja, június 1-től működik néhány balatoni standon. Mi egyelőre a badacsonytomaji és a fövenyesi strandról tudunk, de ha bárki látott ilyet máshol is, az feltétlenül jelezze!

A gasztojegyért régóta lobbizik egyébként a fövenyesi Kalóz strandbisztró, akik 2015-ben az év legjobb standételének díját is elnyerték. Bár a Kalóz hivatalosan strandbüfé, valójában szerintem az egyik legjobb étterem a Balaton-parton, évek óta tudatosan küzdenek azért, hogy a balatoni büfékultúra felül tudjon emelkedni a hekk-lángos vonalon. És mint az egyik tulajdonos elmondta, nekik is nagy veszteség volt, hogy rossz időben sem engedték be az embereket. Volt hogy egy egész biciklis csoport ázott kint az esőben éhesen, és nem tudtak bejönni enni.

Pontosan az ilyen helyzetekre megoldás a gasztrojegy, aminek lényege, hogy bár be kell fizetni a teljes strandbelépőt, - ami az említett két strand esetében elég borsos, 700 illetve 750 forint - de ha

két órán belül kijövünk egy fogyasztást igazoló számlával, akkor a belépőből 500 forint visszajár.

Emellett például a Kalóz 2000 Ft fogyasztás felett automatikusan 10% kedvezményt ad az ételek árából, így a belépő gyakorlatilag ingyen van.

A rendszer jelenleg tesztelés alatt áll, ha sikeresen működik, reméljük minél több Balaton parti önkormányzat bevezeti majd.