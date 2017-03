Stohl kerül Balázs helyére a Class FM-en

Pár napja írtuk meg, hogy Stohl András távozik a Vígszínház társulatából, - nos nagyon úgy néz ki, hogy volt rá oka. Balázs már akkor azt mondta a Morning Show-ban, hogy ő nagyon jól tudja, hogy miért jön el Stohl a Vígből, de inkább nem mondja el. Most a Bors írta meg, hogy Stohl rádiózni fog, mégpedig pontosan Balázs helyére kerül majd a Class FM reggeli műsorában.

"Miután eljöttünk, nagy erőkkel azon dolgoztak, hogy beültessenek közszereplőket az online adásba, nagyon sok pénzt ajánlva nekik. " - mondta akkor Balázs, hozzátéve, hogy Bereczki Zoltán is megkeresték egy ajánlattal, amiben rengeteg pénzt ajánlottak neki, de Bereczki nemet mondott, ekkor keresték meg Stohlt.

Azért is jött el a Vígből, mert az esti fellépéseket nem lehet bírni úgy, hogy hajnali négykor kel. Neki is olyan összeget kínáltak, amiből egy-két év alatt elegáns egzisztenciát lehet felépíteni - írja a Bors. Stohl döntésébe belejátszhattak magánéleti gondok is, ugyanis tavaly szakított második feleségével, akitől szintén két kisgyereke született. A Bors megkereste a színészt is, de ő csak annyit mondott, ezt a információt sem cáfolni, sem megerősíteni nem fogom.

„Nyáron egy olyan munkába vágok bele, amilyennel eddig még nem foglalkoztam, és ezt nem fogom tudni összeegyeztetni a színházzal. Még nem sikerült megegyeznem a színházzal, hogy társulati tagságom hogyan alakuljon a továbbiakban” – fogalmazott pár napja színész. Stohl 2013 óta tagja a Vígszínház társulatának, a Nemzetit hagyta ott a kedvükért. Onnan akkor távozott, amikor Alföldi Róbertet leváltották, és már nem látott perspektívát. Jelenleg öt darabban látható a Vígben, júniusig több mint harminc előadása lesz még. Hogy szabadúszóként ­megtartja-e a szerepeket, vagy Eszenyi Enikő színházigazgató másra osztja ki őket, azt nem tudni.

A Sebestyén Balázs vezette Morning Show csapata azután ment át az Andy Vajna érdekeltségi körébe tartozó Rádió 1-hez, miután a Class Fm minden próbálkozása ellenére sem kapott tovább frekvenciaengedélyt. A Class Fm azóta online rádióként működik.