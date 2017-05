A francia elnökjelölt kitiltotta az orosz kormánysajtót

Visszautasította az RT és a Sputnik orosz kormánypropaganda sajtóbelépő-igénylését Emmanuel Macron francia elnökjelölt, írja a Hollywood Reporter. A Kremlhöz tartozó hírcsatorna és rádióadó nem tudósíthat Macron kampánybázisáról, ugyanis a politikus szerint a magyar közmédiában is sokszor hivatkozott RT és a Sputnik hamis híreket gyárt és azon dolgozik, hogy aláássa a kampánya függetlenségét.

Forrás: AFP

A Hollywood Reporternek Anna Belkina RT-szóvivő elmondta, hogy az orosz kormánymédia kitiltása Macron főhadiszállásáról egy több hónapos folyamat eredménye, aminek részeként a az Európa-párti elnökjelölt rendszeresen azzal vádolta az oroszokat, hogy hamis híreket terjesztenek róla és választási kampányáról. Ezt a feltételezést tagadta az RT szóvivője, és Macron kampánystábja sem tudott konkrét példákat mondani a Reuters kérdésére, de valószínűleg az az anyag is közrejátszhatott, amikor a Sputnikon egy putyinista francia törvényhozó arról beszélt, hogy Macron az amerikai politikai és pénzügyi elit bábja, és hamarosan publikussá válnak azok az információk, amik ezt alátámasztják. Valószínűleg ez a hír is közrejátszhatott abban, hogy korábban Macronnak tagadnai kellett azokat a vádakat, hogy házasságon kívüli kapcsolatban él egy férfivel. Ismerős a történet, ugye?

Ettől függetlenül Macron stábja kitart amellett, hogy az orosz kormánysajtó szisztematikus a politikus kampányának aláásásán dolgozik álhíreken és félretájékoztatáson keresztül. Macron stábja azt is elmondta, hogy ha a döntés problémát okoz a Kremlnél, akkor majd megbeszélik ezt a nézeteltérést, amikor Macront megválasztják a következő francia elnöknek.

Az orosz média kitiltása egyáltalán nem meglepő, hiszen az orosz hírügynökség a francia választási kampány kezdete óta igyekszik úgy beszámolni a történésekről, hogy az Marine Le Pen elnöki esélyeit erősítse, és nem véletlenül tartanak sokan orosz befolyástól az EU-szkeptikus francia politikai pártok környékén. Az RT egyébként a magyar kormányzati sajtóban is jól ismert trükköket alkalmazva tálal alternatívan híreket bizonyos tények és részletek kihagyásával, vagy folyamatos számháborút játszik a tüntetések esetében, amikor a legfrissebb Le Pen-elleni protestálásokon résztvevő tömeget annak ellenére is kevesebbnek állítják be, hogy minden más helyi újság a tényleges megjelenők méretét írja meg. Ismerős a történet, ugye?