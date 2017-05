Akadémiai Újságírói Díjat kapott az Index újságírója

Hétfő délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia éves közgyűlésének első napján átadták az akadémiai díjakat, köztük az Akadémiai Újságírói Díjat. Az idei díjazott kollégánk, Hanula Zsolt, akinek Lovász László, az MTA elnöke adta át a kitüntetést.

Az Akadémiai Újságírói Díj jelöltjeire az MTA osztályai, illetve vezetői tehetnek javaslatokat, a díjazottról az Akadémia belső díjbizottsága dönt. A díjjal százezer forint is jár.

Az Index tudományrovatának oszlopos tagja az indoklás szerint egyrészt tudománynépszerűsítő tevékenységével érdemelte ki a rangos díjat (ez többek közt a Ma is tanultam valamit rovatot jelenti, aminek beindításában oroszlánrésze volt, és ma is ő a rovat egyik motorja), másrészt azzal, hogy évek óta küzd fáradhatatlanul az áltudományos butaságok ellen, legyen szó áltudományos híroldalakról, az oltáskivezetésről vagy egy Angliában praktizáló magyar sarlatánról.

Zsolt nemcsak kollégám, de barátom is, akivel a főiskolán ismerkedtem meg. Természettudományos érdeklődése, kísérletező kedve már akkor, a közös rántották készítésekor megmutatkozott, és a mai napig hiábavaló kutatásokat végez a pizza és az ananász társítása terén. Nagyon örülök, hogy kiváló képességeit a sajtóban is tudta kamatoztatni, és erőfeszítéseit az akadémia is elismerte.