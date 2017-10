Lemondott Andy Vajna rádiójának első embere

Bakai Mátyás október 9-ével lemondott a Rádió 1-et üzemeltető Radio Plus Kft. ügyvezető igazgatói posztjáról - közölte az Andy Vajna tulajdonában lévő társaság hétfőn délelőtt.

A piacon elfogadott és elismert szakember meglepetésszerűen távozott, írja a Médipiac. A Rádió1 közleménye így fogalmaz: "döntésének indoka, hogy a rádiós szakember elvégezte azt a munkát, amelyet a rádió elindításakor vállalt. Vezetése idején az adó "15 hónap alatt a mintegy 1,4 milliós hallgatóságával az ország leghallgatottabb kereskedelmi rádiójává vált. Távozásával a Rádió 1 operatív irányítása és szakmai stábja nem változik, tulajdonosként Andy Vajna továbbra is ügyvezető igazgatója marad a vállalatnak".

Korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy Andy Vajna rádiója több rádiós frekvencia megszerzésében erősen trükközik. Bár a Médiatanács amiben csak lehet, Vajnáék segítségére van, Békéscsabán egy helyi rádió bíróságig vitte az ügyet, mivel bár Vajnáék hibásan pályáztak a békéscsabai 88,9 frekvenciára, az NMHH mégis őket hozta ki győztesnek, nem pedig a helyi rádiót 20 éve üzemeltető céget. A Médiatanács erre azt kérte, hogy függesszék fel 30 napra a bírósági eljárást, - amivel meg tudták akadályozni, a per elnapolását. A végső cél az lehetett, hogy a bíróság hivatalosan is kimondhassa, hogy csaltak a frekvenciapályázat elbírálásával.

Fotó: Mohai Balázs / MTI Andy Vajna

A Médiatanács azzal indokolta a felfüggesztés kérését, hogy a Rádió 1-et birtokló Radio Plus Kft-nél hamarosan ügyvezető váltás lesz. Mint kiderült, ez valóban meg is történt, de a per megakasztásával valószínűleg csak az volt a céljuk, hogy nehogy kimondja a bíróság, hogy törvénytelenül jutottak rádiófrekvenciához.