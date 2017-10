Először lesz transzgender címlaplány a Playboyban

Hugh Hefner alapító-tulajdonos halála utáni első Playboy rögtön különleges lesz, hiszen most először szerepel majd transzgender nő a magazin címlapján. A The Wrap szerint a 26 éves Ines Rau korábban már szerepelt a Playboy egy különleges kiadásában, de ez lesz az első alkalom, hogy a címlapon is transzgender nő szerepel.

Az utóbbi időszakban nem ez az első radikális újítás a Playboy történetében. Még Hugh Hefner halála előtt, majdnem napra pontosan két évvel ezelőtt jelentette be a magazin, hogy nem lesz több pucér nő az újságban, mert az internetes pornó miatt már senkinek sem újdonság egy meztelen nő látványa.

A megújulás nem igazán vált be, végül Cooper Hefner, a Playboy-főnök fia jelentette be, hogy visszatérnek a meztelen női képekhez annyi különbséggel, hogy igyekeznek alkalmazkodni a nemi szerepek fejlődéséhez a modern társadalomban. A mostani döntés talán ennek a lépésnek is az eredménye.