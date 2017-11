A Törtetők sztárját is szexuális zaklatással vádolják

Miután megjelentek ezek az üzenetek, Piven kiadott egy nyilatkozatot, amiben tagadta a vádakat. Az 52 éves színész szerint egyik eset sem történt meg. Viszont azt is hozzáteszi, hogy nagy bátorságra van szükségük az áldozatoknak ahhoz, hogy beszélni tudjanak az őket ért traumákról. Abban reménykedik, hogy az ellene felhozott gyanúsítások nem veszik el a figyelmet azok elől a történetek elől, amik valóban megtörténtek.

Ariane Bellamar‏ esete jól mutatja, hogy mit kell átélnie, egy kevésbé ismert nőnek akkor, ha egy Pivenhez hasonló, sikeres, többszörös Emmy-díjas színésszel kerül szembe. A különböző social media csatornáit elárasztották az olyan hozzászólások, amik kétségbe vonták állításait, megkezdődött az áldozathibáztatás és, hogy egyáltalán még mit keresett Piven lakókocsijában a nő.

Ezért később újabb posztokat írt, amiben például kifejtette, hogy egy fiatal lány vezette őt oda a lakókocsihoz, a beszélgetésnek pedig a nő karrierjéről, illetve a jövőbeni lehetőségeiről kellett volna szólnia. Bellamar azt is írta, hogy bizonyítani tudja, hogy akkor, amikor mondja tényleg kettesben tartózkodott Pivennel.

Jeremy Pivennek idén ősszel indult egy új sorozata a CBS csatornán, ez a Wisdom of Thre Crowd. Miután kirobbant az ügy, a csatorna hamar közölte, hogy kivizsgálják az ügyet. Bellamar ezt is kritizálta, hogytöbb órával a bejelentés után sem az ügynökét, sem őt nem keresték meg személyesen a csatornától, vagyis ha tényleg indult is valamilyen nyomozás az ügyben, az elég egyoldalú lehet.

Az nem világos, hogy pontosan mikor történt az eset, hogy a sorozat forgatásán, ami 2004 és 2011 között futott az HBO-n, vagy a 2015-ben forgatott lezáró film forgatásán történt az eset. Bellamar hivatalosan nem szerepel a Törtetők szereplői között, de más filmekben látható volt, például az Öngyilkos osztagban, vagy a Másnaposok harmadik részében.

Hollywoodban egyre több szexuális zaklatással kapcsolatos ügyre derül fény. A lavinát az Oscar-díjas producer, Harvey Weinstein ellen felhozott vádak indították el, azóta több hasonló ügyről írt az amerikai sajtó. Legutóbb például Kevin Spacey-ről derült ki, hogy szexuális visszaéléseket követett el.