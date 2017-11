Louis CK elismerte a zaklatást, és sajnálja

Az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint Louis CK elismerte, amivel vádolják, és sajnálatát fejezi ki. A komikus közleményt adott ki, melyben azt írja, bánja, amit tett. Mint azt csütörtökön írtuk, a vádak szerint többször maszturbált, vagy akart maszturbálni nők jelenlétében a New York Times cikke szerint.

Ezek a történetek igazak,

közölte most Louis CK, hozzátéve: akkoriban azzal nyugtatta magát, hogy ez oké, mert mindig megkérdezte előtte a nőket. De később megtanulta, hogy "ha hatalmad van valaki felett, akkor ez a kérés nem valódi kérdés, hanem egy veszélyes, kínos helyzet".

A hatalmam az volt, hogy csodáltak. És ezzel felelőtlenül bántam.

Azt írta, lelkiismeretfurdalása van a tettei miatt, próbál tanulni belőlük, és menekülni előlük. "Most már tudatában vagyok annak, milyen messzire ér a tetteim hatása", írta, hozzátéve: ráébredt, hogy az érintett nők ezután magukkal és más, őket ilyen helyzetbe soha nem hozó férfiakkal kapcsolatosan is rossz érzésekkel élnek tovább.

Azt is írta, hogy kihasználta, hogy a közösségén belül rá felnéznek, mert ez a nőket megakadályozta, hogy megosszák a történeteiket, hiszen aki csodálta a komikust, az nem akart ilyesmiről hallani.

Nincs az egészben semmi, amit megbocsátanék magamnak. És ezt össze kell egyeztetnem azzal, aki vagyok. De ez semmi az ő feladatukhoz képest,

írta a zaklatott nőkre utalva. A közlemény szerint a legkeményebb megbánás az az érzés, hogy megbántott másokat, beleértve azokat is, akikkel együtt dolgozott, akiknek a szakmai és személyes életét most ez az egész befolyásolja - a közleménynek ezen a pontján a komikus felsorolja, miken dolgozik épp. Bocsánatot kér a menedzserétől is, valamint a családjától és barátaitól is.

Azt is írta, hogy hosszú és szerencsés karrierjét azzal töltötte, hogy beszélt, és azt mondott, amit akart.

Most hátrébb lépek egyet, és hosszú ideig hallgatok

- írta.

Mint azt csütörtökön írtuk, az első zaklatásos eset 2002-ben történt, amikor felhívta Dana Min Goodmant és Julia Wolovot (mindketten komikusok) a szobájába egy coloradói fesztiválon, majd megkérdezte, hogy előveheti-e a péniszét. A nők nem vették komolyan a kérdést, erre CK meztelenre vetkőzött, és elkezdett előttük maszturbálni. Miután elélvezett, a két nő elmenekült a szobából.

2003-ban Abby Schachner felhívta telefonon a férfit, de hallotta, hogy a beszélgetés közben önkielégít. Rebecca Corry-tól 2005-ben egy tévésorozat forgatásán kérdezte meg, hogy maszturbálhat-e előtte az öltözőjében. Schachner nemet mondott. Az utóbbi esetet megerősítették a tévésorozat producerei, Courteney Cox és David Arquette is. Az ötödik eset egy meg nem nevezett nővel történt a kilencvenes években, a Chris Rock Show forgatásán, CK rendszeresen arra kérte, hogy nézze őt maszturbálás közben. A nő belement.

A New York Times cikke azzal ér véget, hogy két nőtől is bocsánatot kért évekkel később, Schachnertől 2009-ben, Corry-tól 2015-ben. Az előbbinek azt írta, hogy

Ez egy nagyon rossz korszak volt az életemben, és sajnálom.

CK viselkedéséről nagyon sokáig terjedtek pletykák, a maszturbálós történet név nélkül terjedt, míg a komikus egyik szintén komikus ismerőse, a nyersebb és agresszívabb Doug Stanhope félig-meddig magára vállalta. CK eddig

határozottan került minden kérdést, ami a lehetséges zaklatásra vonatkozott volna,

és még akkor sem nyilatkozott, amikor Tig Notaro, a One Mississippi című sorozat (aminek CK a producere) alkotója is szóvá tette, hogy nem minden kóser a komikus körül.

Pénteken aztán kiderült, hogy a zaklatási botrány miatt