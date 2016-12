Meghalt Carrie Fisher színésznő, a Csillagok háborúja Leia hercegnője

Egy Los Angeles-i kórházban helyi idő szerint 8:55-kor meghalt Carrie Fisher - írta a család közlésére hivatkozva a People.

Carrie Fisher pénteken kapott szívinfarktust egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőgépen, és a fedélzeten újra kellett éleszteni. Fisher épp egy könyvbemutató turnéról érkezett haza, melyen november 22-én megjelent, a The Princess Diarist című memoárját népszerűsítette. Az utasok között volt egy orvos, aki szakszerűen le tudta vezényelni az újraélesztést. A vészhelyzet 15 perccel leszállás előtt történt.

Landolás után a hatvanéves Fishert mentővel egy közeli kórházba szállították, vasárnapra úgy tűnt, stabilizálódott az állapota.

Carrie Fisher 1956 október 21-én született a kaliforniai Beverly Hillsben az Amerikai Egyesült Államokban, Eddie Fisher énekes és Debbie Reynolds színésznő gyermekeként. Kétéves volt, amikor szülei elváltak, és apja Elizabeth Taylor színésznőt vette el feleségül, anyja pedig egy nagy cipőbolthálózat tulajdonosához ment hozzá (egy ideig úgy volt, hogy Carrie is itt fog dolgozni). Fisher 18 hónapot tanult a London’s Central School nyelv- és drámaszakán. Első szerepét 1975-ben, a Sampon című Hal Ashby-filmben kapta - Warren Beatty, Goldie Hawn és Lee Grant oldalán -, majd 1977-ben jött a Nagy Szerep, a Star Wars-saga, melynek első három epizódjában, majd pedig a rebootban is eljátszotta Leia Organa hercegnőt.

A Star Wars-szerepet a nemrég megjelent Princess Diarist című könyve alapján nem nagyon akarta elvállalni, de jó bulinak nézett ki, és úgy volt vele, hogy úgysem lesz belőle semmi, egy film meg nem a világ. Nem igazán vonzotta a színészi pálya, anyja 35. évét betöltve már nem nagyon kapott szerepet, és Fisher nem akart az ő sorsára jutni.

A Csillagok háborúja-trilógia után pár fontos szerepe volt még, játszott a Hannah és nővéreiben 1986-ban és a Harry és Sallyben 1989-ben, de tinikori ígéretéhez híven nem elsősorban színésznőként volt aktív, hanem íróként. A Képeslapok a szakadékból című, kvázi önéletrajzi regényében kíméletlen őszinteséggel és maró gúnnyal ír Hollywoodról és arról, hogyan lesz egy színésznő a drogok rabja és hogyan jön le a szerről. 1990-ben megírta a könyv forgatókönyv-változatát is, amit Mike Nichols rendezett végül meg Meryl Streep és Shirley MacLaine főszereplésével.

Több film forgatókönyvén is dolgozott, mellette folytatta a regényírást is, és Wishful Drinking címmel egy egyszemélyes darabot is megírt és adott elő több helyen. Ebből később regényt írt, majd az HBO 2011-ben egy külön műsort szentelt neki. A magánélete elég változatos volt, 1977 és 1983 között Paul Simon felesége volt, de előtte járt Harrison Forddal is, Simon után pedig több ismert hollywoodi sztárral. Az utóbbi években leginkább kutyája, egy Charlie nevű buldog társaságában lehetett látni.

A Star Wars-saga szempontjából nagy kérdés, mi lesz Leia karakterével. Fisher ugyanis a Csillagok háborúja még készülő, 2017-ben megjelenő VIII. részében is szerepel, azt egyelőre nem tudni, hogy leforgatták-e a vele játszódó jeleneteket.