Meghalt a Lambada című világslágert éneklő Loalwa Braz

A 63 éves énekesnő holttestét egy kiégett autóban találták meg Brazíliában.

A rendőrség megerősítette Loalwa Braz halálhírét, de a halála körülményei egyelőre ismeretlenek. Az autóját az énekesnő otthonához közel találták meg, a Rio de Janeiro-állambeli Saquaremában, írja a BBC. Korábban Párizsban és Genfben is élt.

Braz a francia Kaoma együttes Lambada című slágerével lett nemzetközileg ismert, a dalban ugyanis ő énekelt portugálul. A dal eredetijét Llorando se fue címmel a bolíviai Los Kjarkas játszotta, de maga a Lambada egy észak-brazíliai tánc neve, és a Kaoma előadásában lett világsláger 1989 őszén. A dalt azóta is számos verzióban hallani, Jennifer Lopez is erre építette az On The Floor című számát.