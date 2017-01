Öltönyösökre vadászik az apró vadember

Moby és az OK Go is új videóval reagált Donald Trump beiktatására, kiderült, hová indult, és miért fordított hátat a rettenetesen szerelmes MØ, megmutatjuk a Toro y Moi mögött álló Chaz Bundick új zenekarát, valamint felbukkan a híres pornóbajusz is. A Videodiszkóban ezúttal is a legújabb klipek közül szemezgettünk.

Okkervil River: Mary On A Wave

rendezte: Will Sheff

Az Okkervil River frontembere, Will Sheff saját maga rendezte zenekara legújabb klipjét. A gyerkőcökkel nehéz mellényúlni, a Mary On A Wave videójában például egy aprócska vadember követhetünk, ahogy elhagyatott helyeken kolbászol, miközben íjával öltönyös-aktatáskás fickókat terít le. Aztán egyre furcsább dolgok történnek. A dal a zenekar legutóbbi, Away című albumán szerepelt, ami tavaly szeptemberben jött ki.

Giorgio Moroder & Karen Harding: Good For Me

rendezte: Magnus Jonsson & Martin Landgreve

Mikor hosszú, nagyon hosszú idő után megjelent a dél-tiroli születésű Moroder visszatérő lemeze, a 2015-ös Deja Vu, kritikánkban kissé fanyalogva azt írtuk: "egy olyan ember zenéje, aki szeretné egyszerre megcsinálni a következő Calvin Harris-lemezt, ami kizárólag Get Lucky-feldolgozásokból áll, amiket viszonylag ismert sztárok énekelnek." Az albumon egyébként egy csomó nagyon híres énekesnő szerepelt, olyan nevek, mint Britney Spears, Kylie Minogue, Sia, Charli XCX és Foxes, aztán kijött a Good For Me című single a filippínó gyökerekkel is rendelkező Karen Hardinggal. Nem olyan érdekes, de tök jól néz ki, és felbukkan benne az a bizonyos megőszült pornóbajusz is.

Moby & The Pacific Void Choir: Break. Doubt

Szerencsétlen Trumpnak úgy fordítottak hátat az A-listás celebek, hogy már kezdtük megsajnálni. Többek közt Elton John, Justin Timberlake és Bruno Mars sem volt ott a beiktatási buliján, Moby pedig röhögve küldte el a fenébe az új amerikai elnök partiszervező kollégáit, amikor felkérték, hogy játsszon nekik. Moby aztán egy Trump-ellenes klipet is kidobott a beiktatás elé, ezen az októberben megjelent These Systems Are Failing egyik dalát adja elő a zenekarával, meg közben feltűnik egy graffitiző keselyű és egy csomó ellenszenves alak is. Arról, hogy kik zenéltek a beiktatáson, itt cikkeztünk – mi a 3 Doors Down zenekaron kívül nem nagyon ismertünk közülük senkit.

Trump elnökségének a jópofa vírusvideók királyai, vagyis az OK Go zenekar sem örült. Ennek egy Morrissey-feldolgozással adtak hangot, amihez készült egy lyricvideo is, de szerintem jobban járunk, ha inkább az eredeti felvételt vesszük elő. Ja, azt nem mondtam, hogy az Interesting Drug című számról van szó.

Snakehips & MØ: Don't Leave

rendezte: Malia James

Két hete még a Don't Leave lyricvideójáról írtunk a Videódiszkóban, csütörtökön viszont kiderült, hogy amit akkor láttunk (hogy a dán énekesnő megfordul és elsétál egy aluljáróban), az valójában csak egy kis előzetes volt a szám klipjéhez. Ebben a tavalyi Szigeten is fellépő MØ rettenetesen szerelmes, hatalmasakat hempereg és csókolózik egy fiatalemberrel, aztán persze kapunk a drámázásból is rendesen.

Chaz Bundick Meets The Mattson 2: Star Stuff

rendezte: Harry Israelson

A nagy Lebowski-rajongók és a bowlingmániások valószínűleg imádni fogják ezt a videót, úgyhogy hahó! A 2015-ös What For?-t eléggé bírtuk, azóta viszont keveset hallottunk a Toro y Moi mögött álló Chaz Bundick felől, most viszont egy új projekttel tér vissza, amiben egy The Mattson 2 nevű duóval egészült ki. Hamarosan lemezük is lesz majd, ez március végén fog majd megjelenni, addig pedig itt van ez a tök jó szám, egy tök szép videóval.

The Spirit Of The Beehive: Ricky (Caught Me Tryin’)

készítette: Nnamdi Ogbonnaya

A Videódiszkóban nagyon szeretünk mindenféle furcsaságokat is bemutatni, ezúttal a philadelphiai The Spirit Of The Beehive videójára esett a választásunk, ami a hamarosan megjelenő nagylemezük első felvezetődalához készült. A Pleasure Suck című album március 24-én fog megjelenni.