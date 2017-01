Hámori Gabriella kifut a világból

A Neo énekesnőjeként megismert Hodosi Enikő 2012-ben, Manoya név alatt, adta ki első, Hundred Arms című szólólemezét, hamarosan pedig megjelenik ennek folytatása, az Against All Odds is. A márciusban megjelenő album egyik előfutára az Out of Your Mind című dal, amelyhez nemrég kollégánk, Szőke Barna (MYGL) rendezett klipet. Ezt most az Indexen lehet először megnézni.

A klip főszereplője Hámori Gabriella, aki mellett Keresztény Tamás is felbukkan a videóban. "Hámori Gabiról néhány éve derült ki, hogy nagyon szereti a Manoya-dalokat, én pedig már régebb óta a rajongója voltam, nemcsak a színésznőé, hanem az emberé is. Így elkerülhetetlenül megismerkedtünk, és 2015-ben, amikor a zenekaromat meghívták a Nagy-Szín-Pad! tehetségmutatóra, Gabi volt az, aki a nyilatkozatával támogatott bennünket."

Az énekesnő az Indexnek elárulta, hogy amikor felmerült a klip ötlete, azonnal Hámori Gabi jutott az eszébe, de mivel nem szerette volna befolyásolni a rendezőt, inkább elhallgatta ezt. Csak később derült ki, hogy ettől teljesen függetlenül Szőke Barna is éppen őrá gondolt.

A forgatásról aztán a színésznő így mesélt: "A furgon, ami előttem haladt, a végébe szerelt kamerával, nyitott ajtóval nagyjából egyenletes sebességet tartott. A kép élessége miatt tartanom kellett a távolságot a kocsival és a benne zötykölődő stábbal.

Ez néha nehéz volt, mert a hajnaltól késő éjjelig tartó forgatáson kb. nettó öt órát futottam.

Mégis, az ilyen forgatás ajándék, mert szabad szellemű anyagról van szó. Megszerettem a futást is, megéreztem, milyen beosztani az erőmet. Keresztény Tamással pedig remélem játszunk még együtt az életben, nagyon szuper volt!" A színésznő azt is elárulta, hogy a forgatás óta szinte folyton az Out of Your Mindot hallgatja, nemcsak a zenéje, hanem a szövege miatt is.

Hodosi Enikő és zenekara hosszú szünet után január 30-án, jövő hétfőn, koncertezik legközelebb az Instantban, ahol az új album dalai is megszólalnak majd. A buli ingyenes lesz, aztán tavasszal nemcsak a lemez fog megjelenni, hanem turnéra is indul majd a zenekar.