Aretha Franklin visszavonul

Visszavonul a zene világától Aretha Franklin: a soul királynője arra hivatkozott, hogy több időt akar tölteni az unokáival - írja az MTI. A 74 éves énekesnő a detroiti televíziónak elárulta, hogy visszavonulása előtti utolsó albumát Stevie Wonderrel veszi fel.

Aretha Franklinnak húsz száma szerepelt Amerikában a toplista csúcsán és ő volt az első női zenész, akit beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. 1968 és 1975 között minden évben ő kapta a Grammy-díjat a legjobb rythm and blues énekesként, és 2005-ben George W. Bush elnök a Szabadságért Elnöki Érdeméremmel tüntette ki .

Franklin, aki emellett képzett zongorista, 19 éves kora óta lép fel énekesként, ám az utóbbi években meggyengült az egészsége. 2010-ben egy hasi műtét miatt egy ideig nem állhatott színpadra, és felgyógyulása után már kevesebb fellépést vállalt.

A Memphisből származó énekesnő, egy híres baptista prédikátor lánya. Karrierje akkor kezdett felívelni, amikor 1966-ban az Atlantic Recordhoz került, ahol Jerry Wexler producer énekesnőként a híres Muscle Shoals Rhythm Section mellé állította. Két évvel később már Amerikában és Európában is "Lady Soul"-ként emlegették.

A diszkókorszakban akadozni kezdett a karrierje, de a Blues Brothers című kultfilmben való szereplésével visszakerült a közönség szívébe, és a nyolcvanas években olyan számai szóltak, mint a Who's Zooming Who? vagy a George Michaellel előadott I Knew You Were Waiting (For Me).