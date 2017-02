Nyugi, csak álom volt, nem öltél meg senkit!

Alig pár héttel azután, hogy nálunk debütált a Boldoggá akarlak tenni (de nem tudom, hogy kell) című dal klipje, végre megjelent a Szabó Benedek és a Galaxisok harmadik nagylemeze is. A Focipályákon sétálsz át éjszaka már nem a magyar huszonévesek egzisztenciális problémáival foglalkozik, a frontember ehelyett inkább a tavalyi, eseménydúsra sikerült nyarának állított vele emléket.

"Ha egy mondatban kéne összefoglalnom a lemezt, azt mondanám, hogy a Focipályákon sétálsz át éjszaka a Galaxisok legszebb lemeze. Nem a legfontosabb, de messze a legszebb" – mondta az Indexnek a zenekarvezető az albumról, amit elsősorban a szerelem, a bűntudat, a pánikrohamok, a szédülés, a depresszió és a végtelen hála érzése ihletett. A Galaxisok basszusgitárosa, Sallai Laci (mellesleg Felső Tízezer, The Somersault Boy, Dessert for Dinosaurs stb.) pedig egy hosszú éjszakához hasonlította az anyagot, amikor mindenfélét összeálmodik az ember, aztán felébred, és rájön, hogy igazából nem is ölt meg senkit.

A Focipályákon sétálsz át éjszaka fontos mérföldkő is egyben, hiszen ez a Galaxisok első olyan lemeze, amin már az egész zenekar játszott. "Sokkal több a négynegyed, a reverb és a torzítás, illetve úgy általában az olyan zene, amit a zenekar tagjai egyébként is hallgatni szoktak" – teszi hozzá Szabó. A hangmérnök egyébként Lázár Domokos volt az Esti Kornél és a Pegazusok Nem Léteznek zenekarokból, a dobokat pedig Kirschner Péter (Müller Péter Sziámi AndFriends, ex- Európa Kiadó) csömöri stúdiójában vették fel.

A lemezborítóhoz felhasznált fényképet egyébként szintén Szabó Benedek készítette, és tényleg egy focipályán, pár évvel ezelőtt a Rózsadombon. "Visszamentem a labdáért, közben lekapcsolták a reflektorokat. Nagyon szép volt" – mesélte nekünk.

Az album meghallgatható a Spotify, a Deezer és az iTunes felületén, fent van a Galaxisok Youtube-oldalán, illetve a megszokott módon ingyenesen letölthető a csapat Bandcamp-profiljáról, de aki jófej, az ugyanitt támogathatja is a zenekart.

Természetesen lemezbemutató is lesz: március 4-én, szombaton, az Akváriumban, ahol a Gustave Tiger lesz az előzenekar. Jegyeket 1500 és 1900 forintos árakon lehet venni a bulira.