Vár a holnap a fűvészkerti pálmák között

Idén megjelenik a Puskás Peti vezette The Biebers első magyar nyelvű nagylemeze, amiről az egyik dalt most be is mutatjuk, méghozzá egy teljesen új videoklippel.

A Vár a holnap című dalt a zenekar a Bakonyban írt, és eredetileg a ballagásról szólt volna, de aztán a szöveg teljesen átalakult, amit egyébként Mórocz Tomival írtak a Bermudából. A Cibulya Nikol által rendezett klip forgatása a Fűvészkert Pálmaházában zajlott. Cibulya rendezte egyébként a zenekar Miden a miénk és a Pont most c. számához készült videókat is.

Az új Biebers-nagylemeze márciusban jelenik meg, április 8-án pedig pedig az Akváriumban tartják az album bemutatókoncertjét olyan vendégzenészekkel, mint az észt Würffel, akin keresztül a Biebers később szintén felléphet Észtországban.