Tragédia: Beyonce nem lép fel a Coachellán

Úgy volt, hogy Jay Z előadóművész felesége (maga is zenész) a műmájer műhippiség non plus ultrájának számító Coachella nevű kaliforniai popfesztiválon lesz két este is headliner, de aztán jött egy ikerterhesség meg a vis maior, a buli meg ugrott.

A fesztivál szervezői a Facebookon jelentették be, amit egyébként minden épeszű ember sejtett már régen:

Beyonce orvosai tanácsára kénytelen lemondani az április 15-re és 22-re tervezett Coachella-fellépéseit. Nyugi, jövőre pótolja őket!

A rajongóknak ez persze kevés, úgy meg pláne, hogy a helyettesről a szervezők egyelőre nem mondtak semmit (a Radiohead és Kedrick Lamar koncertjeit már korábban bejelentették), és a Twitteren tobzódnak egy napja, a jegyeik árát visszakövetelve ("csak Beyonce miatt fizettem ilyen kurva sokat", stb.), pedig elég lenne elolvasni az apróbetűs részt a műsorváltoztatás jogáról.