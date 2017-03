A Prodigy lesz a 10. Campus-fesztivál sztárfellépője

Nyilván vicces azon röhögni, hogy a Prodigy minden évben fellép valahol itthon, de azt hozzá kell tenni, hogy kevés ennél fesztiválkompatibilisebb együttes létezik most a piacon

- írtuk egy tavalyi cikkünkben a Prodigy VOLT-fesztiválos fellépéséről, és aki esetleg lemaradt volna a soproni buliról, idén az ország másik végében pótolhatja, hiszen a 10., jubileumi Campus fesztiválon a brit zenekar lesz a sztárfellépő.

A debreceni Campus fesztivált idén július 19-23 között rendezik meg a Nagyerdőn, és az eddigi gyakorlatnak megfelelően a hazai fesztiválzenekarok mellett külföldi fellépők is lesznek bőven. A Campus szépen kinőtte magát, tavaly már 98 ezer látogatója volt, amit annak is köszönhet, hogy a magyar fesztiválok közül ez az, aminek legjobb az elhelyezkedése, tömegközlekedéssel villámgyorsan megközelíthető, és a helyszín akkor sem lesz sártenger, ha esetleg esne az eső.

Az idei fellépők között ott lesz a dán Lukas Graham, a berlini DJ-producer Alle Farben, jön Charlott Boss, azaz Nod One’s Head, illetve a kilencvenes évek legnépszerűbb eurodance párosa a 2 Unlimited is.

A Prodigyt nem kell bemutatni senkinek, a Voodoo People, a Smack My Bitch Up, a Firestarter, vagy éppen a Breathe beleégett a magyar zenerajongók retinájába/hallójárataiba is. Kiváló koncertzenekar, fellépéseiken minden alkalommal több ezer ember tombol, világszerte több millió rajongójuk van. A Lukas Graham 2016 felfedezettje volt, debütáló albumuk a lehető legtöbb helyen pozitív kritikákat kapott. A köztudatba 7 Years című dalával robbantak be, 33 országban vezették a slágerlistákat vele, és már több mint 425 millió Spotify letöltésnél járnak.

A Berlinből származó Alle Farben már tíz éve turnézik világszerte, lépett már fel New Yorkban és Bangkokban is. A szettjeiben előszeretettel vegyíti a swinget és a klasszikus zenét élő hangszerekkel, van nála minden, mint a búcsúban, techno, house, minimal. A Nod One’s Head név mögött egy Charlott Boss nevű, független énekesnő és dalszerző áll. Korábban melankolikus indie popban és house-ban utazott, mára inkább az elektronikus-dance-pop vonal jellemző rá.

A Campuson az elektronikus, a világzenei és jazz koncertek mellett számos más műfaj képviselői is fellépnek, sőt, a jubileumi évben több mint 200 nem zenei program is szerepel a kínálatban: irodalmi és színházi programok, közönségtalálkozók, pódiumbeszélgetések, felolvasóestek, filmvetítések, Dumaszínház és többek között ezer négyzetméteren a Debreceni Egyetem várja majd a látogatókat. Az eddig is igen változatos kulturális választék egy fontos új színnel bővül: a debreceni Csokonai Színház saját programhelyszínén zenés és nem zenés színházi programok, improvizatív előadások és sztárszínészek lépnek majd egy különleges fa építmény színpadára, éjféltől pedig egyedi jazzprogram is lesz.

A Campus is csatlakozott a Nagy-Szín-Pad kezdeményezéshez, nyolc zenei produkció (Dope Calypso, Jónás Vera Experiment, Konyha, Lóci Játszik, Mörk, Petruska, The Qualitons és Sena), külön színpadon lép majd fel, a május végén az Akvárium Klubban záruló idei verseny győztese pedig a fesztivál nagyszínpadán kap lehetőséget.