Fatboy Slim lép fel a Volt nulladik napján

Június 26-án lép fel ismét Magyarországon Fatboy Slim, aki a Volt nulladik napján DJ-zik majd. A sajtóközleményből kiderül, hogy a DJ-producer kétórás show-val készül, miután kiosztják a helyszínen az MTVA zenei díjait. A Petőfi Zenei Díjról és annak hátteréről itt írtunk tavaly.

Fatboy Slim az elmúlt években meglehetősen passzív volt, hosszú évek óta nem hozott ki rendes nagylemezt. Pár hete azonban váratlanul megjelent tőle egy funkys új szám Where U Iz címmel.

Persze őt nem emiatt, hanem leginkább az olyan számokért szokás ismerni, mint Rockafeller Skank, a Right Here, Right Now vagy a Weapon of Choice, aminek klipjét Christopher Walken miatt joggal lehet műfaji csúcsként említeni.

Az idei Volt Fesztiválra eddig a nagyobb nevek között bejelentették a Linkin Parkot, az Imagine Dragonst, Martin Garrixot és a Rapülőket.