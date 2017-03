Sehol sem lehetne getnózni Budapesten

Tegyük fel, hogy a kormány arra irányuló erőfeszítései, hogy az érthetően csak vizesvébéként emlegetett, 2017-es Úszó- Vízilabda- Műugró- Műúszó- és Nyíltvízi Viágbajnokság (röviden ÚVMMNYVB17) nyitóünnepségén, július 14-én este 9 órai kezdettel legyen getnó, az komoly. Álljunk úgy hozzá a dologhoz, hogy az eseményre a Káel Csaba vezette Müpa szervezésében fellépni csábított Rolling Stones az nem egy ótvaros nagy vicc, amiről mindenki, legfőképpen a szervezők is tudják, hogy egy médiahekk, hanem véres valóság. De vajon meg lehet-e rendezni egy ilyen bulit Budapesten?

A nyitóünnepség lebonyolítására szánt 3,5 milliárd forint az elég sok pénz. Ebben a cikkben részletesen foglalkozunk az elsőre totális pénzszivattyúnak tűnő szerződéssel, hiszen mai árfolyamon 12 212 165 millió dollárról van szó, amiből a Stones mellett a Metallica és Madonna is simán kijönne, és még maradna egy kis apró a Mandoki Soulmatesnek is.

Hogy a pénz mire fog elmenni, azt majd kiderül egyszer (vagy nem), minket egy dolog foglalkoztatott nagyon, a Stones-koncert megvalósításának elméleti lehetősége, mert amikor legutóbb felmerült egy Nagy Rockzenekar Budapestre hozatala (a Guns N’ Rosesről van szó), akkor a terv elbukott azon, hogy nem volt megfelelő helyszín, és a zenekar túl sokat kér ahhoz, hogy a buli rentábilis lehessen.

Mivel a vizes vébé szervezésére úgy költjük a pénzt, mintha nem lenne holnap, a gázsi miatti aggodalmat kilőhetjük, egészen szélsőséges esetben csak a koncertre simán el lehet költeni 10 millió dollárt, mert 2,5-ből csak kijön a megnyitón Himnuszt éneklő gyerekkórus és Besenyei Péter, aki majd elrepül a fejük fölött, hiszen nagyjából ennyi szokott lenni egy ilyen, senkit nem érdeklő rendezvény. Szóval a Stones annyit kap, amennyit nem szégyell. Iparági forrásaink szerint a zenekar egy koncertet alapáron, azaz ha turnéznak és saját színpaddal, hang- és fénytechnikával vannak, 2,5 millió dollár környékén vállalnak, de erre idén nyáron nem kerül sor, nem turnéból jönnek, hanem csak úgy.

Ez kb. 4 millió dollárba fájna, amiben benne van a minimum kétszeres kormányzati szorzó is, mert a zenekarok menedzsmentje sem hülye, és pontosan tudja, hogy ez itten presztízskérdés a megrendelőnek, így bátrabban fog vastagabban a ceruza. (Egy forrásunk egyébként a 6 millió dolláros gázsit sem tartotta kizártnak.) A gázsi viszont ennek csak egy része, erre jön még a színpad-, hang- és fénytechnika, a helyszínbiztosítás, a zenekari catering, a stáb ellátása, a szállás- és utazási költség, ami minimum 200, de inkább 300 millió forintot is elérhet. Jó, majd megtoldják ennyivel a büdzsét, nem gond, ugye. Azaz ott vagyunk, hogy a zenekar 4-6 millió dolláros gázsija mellé 2-300 millió forintért kerül még technika és kiszolgáló személyzet, azaz,ami a kockás papírt illeti, meg is volnánk.

De hol lenne a koncert?

Amikor első iparági szakértőmtől azt kérdeztem, hogy mi lenne, ha valóban Stones-bulit kellene rendezni július 16-án, annyit válaszolt, hogy

baj.

A szervezőbizottság és a Müpa közötti szerződésben a helyszínről nem esik szó bővebben, az derül ki belőle, hogy a Duna partján kell rendezni a megnyitót, amit a lelátókon 1500 VIP-vendég és a "több tízezres helyi nézőközönség" követ majd. Ha más nem, "LED-falak és kihangosítás segítségével", ami egy koncertnél nem hülyeség, mármint a kihangosítás, ha a LED-falakról le is teszünk. A színpadról a nyolc oldalas szerződésben egy sor van, ez: a rakparthoz kapcsolódó úszó színpad. Ez így kevés, de forrásaink megerősítették, hogy a helyszín a Várkert bazár előtti partszakasz lenne, ahol azért elég meredek lenne elképzelni egy Stones-koncertet, hiszen egy úgy 17,5 méter széles, 14 méter mély és 13 méter magas színpadot (a Stones nem nagyon játszik kis színpadokon) nem nagyon lehet oda felépíteni, leginkább azért, mert a színpad elemeit szállító kamionokat a rakpartra levinni nem egy egyszerű feladat (v.ö: a rakpart totális lezárása vagy 5 napra).

Egy koncertszervezésben jártas, sok évnyi gyakorlattal rendelkező megszólalónk szerint elképzelhetetlen, hogy a Rolling Stones bohócot csináljon magából egy ilyen helyszínnel. A legnagyobb probléma viszont a közönség elhelyezése lenne, hiszen a terület alkalmatlan tömegrendezvény lebonyolítására, és egyik forrásunk szerint sincs olyan biztonságtechnikai igazgató, aki ezt a kockázatot bevállalná.

Egy Stones-bulira alapjáraton, tehát ha fizetős, is elmegy simán 100 000 ember. Ha ingyenes, akkor meg 4-500 000, hiszen lesznek akik eleve a vízesvébére jönnek, mások meg a környező országokból érkeznének csak erre a koncertre. A rakparton ilyet rendezni egyszerűen nem lehet.

A tömeg lehet az akadálya a másik rebesgetett helyszínnek, a Hajógyári-szigetnek is. Itt ugyan hely van a színpad felállítására, a Sziget Fesztiválon megszokott elrendezéshez elforgatva el is férne minden, és tulajdonképpen 2-300 000 ember úgy, hogy semmi más nincsen a szigeten, be is férne valahogy, csak éppen nem jutnának be időben.

A tavalyi Rihanna-koncert előtti fiaskó megmutatta, hogy a Sziget fő problémája, az igazán szűk keresztmetszet, a K-híd, amin keresztül meg lehet közelíteni a koncerthelyszínt. Két-háromszázezer ember 3-4, esetleg 5 óra alatt nem jut be a szigetre – a Rihanna-koncerten ez 40 000 embernek alig sikerül 3 óra alatt.

A másik probléma a szigettel az, hogy nem reprezentatív helyszín, ha ott nincs fesztivál, egy lepukkant hely, ahol egy Stones 2017-ben már nem biztos, hogy szívesen fellépne, ahogy a harmadikként felmerülő budaörsi reptéren sem, ahová pedig a kijutás is nagyon necces lenne (ezért esik ki a Hungaroring is például). Marad a Hősök tere-Felvonulási tér kombó, ami előtt, az Andrássy úton ugyan elférne egy nagy rakás ember, és a helyszín is reprezentatív, de koncertet rendezni nem a legjobb (mondjuk ezt úgy, hogy a Kapcsolat-bulikra itt került sor, több százezer ember előtt).

A helyszínek hiánya (Groupama Aréna - túl kicsi, Lóversenypálya - alkalmatlan, a Madonna-koncert is borzasztó volt) viszont csak az egyik akadály.

A másik, kétségtelenül lényegesebb apróság az, hogy vajon akar-e a Rolling Stones a Fidesz-kormány egyik diadalmas melldöngetéséhez asszisztálni. Mert persze van az a pénz, amennyiért sok mindent elvállal az ember, de van egy olyan szint is, amin túl nem feltétlenül kell lehajolni 10 millió dollárért, és lehet csak annyit válaszolni a felkérésre, hogy kösz, de nem. A politikai felhangokra kényesek Jaggerék – vagy éppen menedzsmentjük –, a vizes vébén zenélni pedig nem ugyanaz, mint Havannában adni egy koncertet.

Arról nem is beszélve, hogy a Stones pár korai bulin (Hyde Park, Altamont) és a tavalyi, havannai koncerten kívül ingyenes bulikon jellemzően nem lép fel, mert miért tenné. Nem akarja leértékelni a zenekart arra a szintre, ahol népünnepélyeken lehet őket puszira megnézni, mert ők nem az a zenekar. Igaz, az nagy kérdés, hogy egy vébémegnyitót lehet-e ingyenes bulinak nevezni.

A Stones-sztorit egyelőre nem cáfolták a szervezők (nehéz is lenne, 3 hónapja tárgyalnak, és ezt a szakmában nagyon sokan tudták eddig is), de van egy olyan érzésünk, hogy majd lesz egy pont, amikor kiderül, mondjuk egy hónappal a nyitóünnepség előtt, hogy a Stones csak nem ér rá, de sebaj, a Várkert bazárba Leslie Mandoki már hazajár, rutinból megoldja.