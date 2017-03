A terhes Natalie Portman utolsó pillanatai

Natalie Portman nemrég világra hozta második gyermekét, de még terhességének utolsó napjaiban is dolgozott, ő lett ugyanis James Blake legújabb klipjének főszereplője. Rajtuk kívül Thurston Moore, Perfume Genius, LVL UP, !!! és Menzingers a Videódiszkóban, amiben ezúttal is az elmúlt hét legjobb klipjei közül szemezgettünk.

Little Scream: Silent Moon

rendezte: Kaveh Nabatian

Muszáj mindjárt a heti termés legerősebb darabjával kezdenünk: a Little Scream művésznév a Montrealban élő Laurel Sprengelmeyert takarja, akinek legutóbbi, Cult Following című albumán olyanok működtek közre, mint Sufjan Stevens, Sharon Van Etten, Owen Pallett, Kyp Malone a TV on the Radióból, valamint Aaron és Bryce Dessner a Nationalből. A Silent Moon videójában egy Devendra Banhartra emlékeztető drag queen, Neon Burgundy, hatalmas műkörmökkel és tüskékkel a hátán, pancsol éjjel egy medencében. Tényleg nagyon szép.

Perfume Genius: Slip Away

rendezte: Andrew Thomas Huang

Maradva a homoerotikus vonalon, mindenképp érdemes megnézni a tündéri Mike Hadreas legújabb, táncos-üldözős klipjét, amelyben egy Teresa “Toogie” Barcelo nevű táncossal szerepel. Ő volt egyébként az a zenész, akinek egy néhány évvel ezelőtti videójában a magyar származású pornós, a 23 centis péniszmérettel megáldott Arpad Miklos szerepelt. A meleg körökben világszerte nagyon népszerű felnőttfilmes eredetileg Kozma Péter néven született Budapesten, majd egy évvel az említett klip után, 2013 februárjában halt meg New York-i lakásában. Halálát szándékos kábítószer-túladagolás okozta. Arpad Miklost súlyos depresszió kínozta, 45 évet élt. A következő Perfume Genius-lemez, a No Shape május 5-én fog megjelenni.

The Menzingers: After The Party

rendezte: Kyle Thrash

Engem nagyon könnyen meg lehet venni az olyan videókkal, amikben deviáns fiatalok szórakoznak felhőtlenül, és pontosan eztörténik a Menzingers új klipjében. A főszereplő egy fiatal pár, akik a szex, a drog és rock'n'roll szentháromságában mókáznak nagyokat, aztán szép lassan kirajzolódik a dráma is a kettejük kapcsolatában. És, szűzanyám, micsoda dráma lesz a vége! A zenekar egyébként februárban adta ki az ötödik lemezét, ez pedig a címadó dal rajta.

LVL UP: Blur

rendezte: Ryan Schnackenberg

A tavalyi év egyik legjobb rocklemezét egyértelműen a már majdnem feloszlott LVL UP szállította, akik a Return To Love című albumukon úgy idézték meg a kilencvenes évek gitárzenéit, hogy az még 2016 sem volt kellemetlen, sőt! Ezen az anyagon szerepelt a Blur is (mármint nem a zenekar, hiába beszélek most a kilencvenes évekről), ami most egy téli motoros-lövöldözős klipet kapott. Az album egyébként a Sub Popnál jött ki, csak úgy mondom.

Kelly Lee Owens: Anxi

Amikor kamasz volt, az osztálytársai egyszer Az Év Álmodozójának választották meg Kelly Lee Owenst, aki a 2016-os, Oleic című EP-je után, pénteken jelentette meg cím nélküli bemutatkozólemezét. Ezen hallható a Jenny Hvallal együtt jegyzett Anxi is, amit a londoni zenész az eddigi legfelszabadítóbb és leglazább együttműködésének nevezett. A szám most minimalista, de nagyon hatásos videót kapott.

Thurston Moore: Smoke Of Dreams

Amikor a Sonic Youth frontembere utoljára nálunk koncertezett, egy frissen vásárolt, Magyarország állathangjai című bakelittel hagyta el az országot. Thurston Moore akkor a 2014-es, The Best Day című lemezével járt nálunk, április végére azonban nemrég bejelentett egy ötszámos EP-t, aminek Rock N Roll Consciousness lesz a címe, és ezen fog szerepelni a Smoke of Dreams című dal is.

James Blake: My Willing Heart

rendezte: Anna Rose Holmer

Natalie Portman épp februárban szülte meg második gyermekét, akinek Amalia a neve, és akinek az apja az a Benjamin Millepied, akivel a színésznő a Fekete hattyú forgatásán ismerkedett meg, ő volt ugyanis a film koreográfusa. A pár aztán összeházosodott, Portman pedig immár a második picit hozta világra. Ő James Blake új klipjének főszereplője is, amely terhességének utolsó napjait örökíti meg fekete-fehérben. Portman egyébként nagy Blake-rajongó, a videó pedig a Frank Oceannel közösen szerzett, My Willing Heart című számhoz forgott. A dal egyébként a zenész tavaly májusi, The Colour in Anything című albumán szerepelt.

!!!: The One 2

Már többször is játszott Magyarországon a kaliforniai !!!, akik a kétezres évek diszkópunk hullámát meglovagolva lettek nagyok. Olyannyira, hogy még a Sziget nagyszínpadát is megjárták akkoriban, aztán öt éve a frontember, Nic Offer az A38 hajós koncert alatt, gatyára vetkőzve, még a pultot is megmászta. Az új klipjükben azonban nem ő rázza magát, hanem két táncoslány.