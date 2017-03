A Slayer gitárosa majdnem abbahagyta a zenélést a Limp Bizkit miatt

Azt eddig is tudtuk, hogy az olds chool metálos arcok utálják a Limp Bizkitet, de Kerry King, a Slayer gitárosa a udiscovermusicnak adott interjúban felfedte, hogy a kilencvenes években a visszavonulást fontolgatta Fred Durst nu metal zenekarának sikerét látva.

A kilencvenes évek vége sivár időszak volt a metál számára, bár műfaj ekkor sokkal jobban a mainstream részévé vált, mint korábban bármikor, a figyelem az olyan zenekarokra összpontosult, mint a Limp Bizkit, akik a metált a hiphoppal egyesítve hódították meg a slágerlistákat (miközben a Slayer válságos időszakot élt és főleg rajongói körben népszerűtlen lemezeket adott ki). King annyira utálta a Limp Bizkit által képviselt vonalat, hogy azt fontolgatta, otthagyja a Slayert szögre akasztja a gitárját. Ennek köszönhető, hogy a zenekar 1998-as albumát, a Diabolus in Musicát szinte teljesen az azóta már elhunyt gitáros, Jeff Hanneman írta. King az interjúban a kissé meglepő funky jelzővel írta ezt az albumot, arra utalva, hogy a Slayer itt a nu metálra jellemző funkos hatásokat is felhasználta.

Nem ez az első alkalom, hogy egy másik zenész beszól Fred Durst zenekarának: pár éve a Rage Against the Machine basszusgitárosa kért nyilvánosan elnézést azért, hogy ők inspirálták a Limp Bizkitet. Kerry King végül szerencsére mégsem hagyta ott a Slayert: ő írta a zenekar népszerű 2001-es abuma, a God Hates Us All nagy részét. A Limp Bizkit szintén máig aktív, itthon a 2015-ös Szigeten láthattuk őket utoljára.